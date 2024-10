Partido ante dos grandes que no pasan por su mejor época los que deben lidiar esta tarde los dos representantes menorquines de la Tercera RFEF, CD Migjorn y CE Mercadal. El conjunto del Municipal de Los Nogales recibe hoy (15.30h) a un grande del fútbol balear como es el Formentera, equipo ex Segunda RFEF. Sin embargo, los formenterers no han empezado del todo bien el curso y con 7 puntos, son undécimos en la tabla.

El Migjorn quiere sumar su primera victoria de la temporada tras caer 3-0 ante el Poblense de Aitor Pons y, sobre todo, intentar que Los Nogales sea un campo complicado, empujados con sus incondicionales. Enfrente, un rival que ganó 1-0 sufriendo al PE Sant Jordi, con tanto de Fernando Losada. Conjura en el vestuario verdiblanco para, de entrada, competir la faena al Formentera para tener opciones de sacar un buen resultado. La semana pasada en Sa Pobla, dos goles del menorquín Aitor Pons y otro de Ayoub dejaron sin recompensa el esfuerzo de los verdiblancos a domicilio. Para esta importante cita Medina recupera hoy a Rovellada y a Kevin mientras que sigue con las bajas de Raúl Villalonga y Xavi Tejera. Desplazamiento difícil Quien también necesita reaccionar tras haber encadenado un buen arranque y llevar ahora un par de partidos con malas sensaciones es el CE Mercadal del mahonés, Miquel Capó. Los rojiblancos quieren volver a saborear el gusto de la victoria y para ello deberán superar esta tarde, desde las 16.30 horas, a un histórico de la categoría balear como es el Binissalem. Los menorquines afrontan esta nueva salida a tierras mallorquinas después de no poder pasar del empate a cero y durante muchos minutos jugando contra diez ante el asequible Portmany, en el Municipal de Las Arenas de Fornells. Es por ello que Capó y compañía quieren recuperar los dos puntos perdidos en casa y recuperarlos hoy ante un Binissalem que no llega demasiado fino tampoco, décimo tercero en la clasificación con 7 puntos y después de haber perdido por la mínima en el feudo de la Penya Independent (1-0). En Fornells, ante el Portmany, no fue el día del Mercadal, que pese a no perderle la cara al encuentro se mostró inoperante e incapaz de superar a un rival en inferioridad. De cara al encuentro de esta séptima jornada liguera Miquel Capó cuenta de entrada con tres lesionados: Marc Capó, Biel y Àlex, todavía con el esguince de tobillo.