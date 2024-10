La pólvora y su idilio con el gol siguen intactos en las botas del delantero menorquín Aitor Pons, tal y como sigue demostrando esta temporada 2024-25 en su regreso al Poblense y a la Tercera RFEF balear. Aitor Pons acumula ya en esta competición doméstica en curso y como ariete de referencia en una de las plantillas llamadas sin duda a estar arriba en la clasificación hasta ocho goles en siete partidos en liga, a los que se les deben sumar tres dianas más en cuatro partidos de previas de Copa del Rey, sumando un acumulado de once goles en once encuentros vistiendo este curso la camiseta del club de Sa Pobla.

Llevaba unas temporadas ahora la parroquia del Poblense sin celebrar alguno de los muchos tantos que ha marcado en su carrera Aitor Pons vistiendo de azulgrana y en apenas unas semanas ya han podido comprobar que el menorquín prosigue con su particular estado de gracia frente a los guardametas visitantes, tanto en la liga como en la Copa del Rey, donde se las verán con el Villarreal de la Primera División.

Precisamente el goleador menorquín y pichichi de la competición balear valoraba ayer mismo con «Es Diari» su regreso al Poblense y a su tierra. «La verdad que estoy muy contento, me encuentro más cerca de la familia y hay un buen proyecto en Sa Pobla. Estoy aquí para conseguirlo», exclama, feliz y decidido, el jugador ‘pobler’. Un Aitor Pons al que parece que los años no le pasan. «Me encuentro bien físicamente y cara portería me va bien gracias al equipo. Entonces, hay que seguir que la liga es muy larga», avisa.

Con sus once goles en total en los dos campeonatos en los que está inmerso de momento el Poblense, admite el insular que «la verdad es que es mi mejor inicio en una temporada y todo gracias al trabajo y constancia. Hay momentos buenos y malos pero hay que seguir trabajando siempre, pase lo que pase», abunda, viéndose con un físico que «sigue siendo el mismo o mejor que hace ocho o diez años».

Después de haber militado durante años en clubes de la extinta Segunda B, según Aitor, «no hay tanta diferencia en algunos proyectos buenos de Tercera con equipos de Segunda RFEF. Volver a Sa Pobla es como volver a casa porque he estado varios años y muy bien», admite, hablando, sin cortes, de retos de futuro. «El equipo y club quiere ascender, sabiendo que no será fácil y que queda un largo camino», aduciendo que en lo personal su reto es, «ayudar al máximo al equipo con trabajo y con goles», sin pensar aún en hasta cuando jugará. «No sabría decir, ya se irá viendo pero me encuentro muy bien físicamente».

Aitor Pons, como menorquín, habló también con este diario de Migjorn y Mercadal. Según él, «el Migjorn lo tendrá un poco más difícil ya que acaba de ascender pero bueno seguro que poco a poco irán cambiando la dinámica. Del Mercadal, no me cabe duda que conseguirá la permanencia», exclama, a punto ya Aitor Pons para medirse al Villareal en Copa del Rey. «Contento de haber conseguido la Copa, ya que era algo que el club estaba muy ilusionado. Me lo tomo como cualquier otro partido pero ante jugadores de más nivel. Deberemos estar concentrados y competir sabiendo que será muy difícil pero intentaremos no ponérselo fácil», zanja.