Enric Miró García (Sabadell, 1937) será la estrella de la ‘Xerrada Coloquio’ que promueven el CE Alaior y la AHFM como primer acto de la conmemoración del 90 aniversario de la fundación del club albinegro, este sábado.

Portero formado en el FC Barcelona, Enric aterrizó muy joven en el CE Alaior, como refuerzo para un equipo que entonces se estrenaba en el ámbito balear. Estuvo dos años en el club de Los Pinos, durante el bienio 1957-59, en el que fue su primer destino fuera de la ciudad condal (Vic y España Industrial, en ambos conjuntos como cedido, y lógicamente un trienio en el Barça amateur, precedieron su venida a la Isla).

Contactamos con él vía telefónica y su tono de voz delata que evocar su etapa en Los Pinos le supone satisfacción e implica aludir a uno de los grandes periodos de su vida.

«Guardo varios y buenos recuerdos de mi etapa en Menorca», asegura. Su fichaje por el Alaior se materializó durante 1957. Enric estaba entrenando en el campo de Les Corts con el primer equipo del Barça, con jugadores como Kubala, Moreno, Manchón, en un tiempo en que la meta blaugrana era ‘propiedad’ del legendario Antoni Ramallets… y una vez finalizó aquella sesión, se precipitó la operación para emprender rumbo a la Isla.

Enric Miró, con el ‘once’ del Alaior, en 1958 | AHFM

Su fichaje

«Acaba el entreno, se me acerca el utillero del equipo y me dice que vaya a la tribuna, que un señor quiere hablar conmigo», narra Enric. Tal señor, el directivo del Alaior, Estanislao Pons Carreras, aguardaba junto al mítico exfutbolista Pepe Samitier, a la sazón secretario técnico en Can Barça, «y me planteó si quería ir a jugar a Alaior, a lo que respondí, de inicio, que debía pedir permiso a mis padres, pues yo entonces era muy joven, nunca había vivido fuera de Barcelona».

«Mis padres me dijeron que si me gustaba la oferta, que adelante. Llamé al señor Estanislao al Hotel Montecarlo, me dijo que ya estaba todo listo, me dieron un pasaje y vine a Menorca», rememora el excancerbero. «Se hizo una transferencia a mi padre y se cerró el fichaje», abunda.

En el Alaior (en aquellos tiempos Alayor) Enric actuó dos temporadas, 1957-58 y 1958-59, en lo que era la primera presencia del club en Tercera Balear (previamente había integrado el subgrupo menorquín de la categoría), entonces una liga con rango de nacional y la tercera división del país, lo que incluyó duelos con rivales de talla, como el Mallorca, Baleares, Constància, UD Mahón, Atlético Ciudadela....

En su primer año en la Isla el equipo alaiorenc terminó duodécimo, mejorando un puesto en su segundo y último ejercicio de albinegro, que además incluyó un título local, «conquistado en el campo de la UD Mahón, que entonces era un equipo muy importante; ganamos 2-1 y pude detener un penalti a Iriarte», recuerda nuestro protagonista.

«En aquella época había jugadores importantes en Menorca, como el mismo Iriarte», prosigue Enric Miró, que insiste que en su periodo alaiorenc proliferaron los buenos momentos, «aunque también hubo alguno malo», repone.

De los que se pueden contar, alude a «un día que jugamos un partido en Ciutadella, había una gran rivalidad, y nosotros teníamos un jugador muy follonero, un tal Eulogio. Y tras el partido monta un follón en un bar, y tanto mis compañeros del Alaior como yo fuimos para ver qué pasaba. Entonces vino la policía municipal y nos llevó al cuartelillo».

Don Carlos de Salort y de Albertí, en la época delegado del gobierno en Menorca, «llamó a la comisaría y a las tres ya estábamos en Alaior durmiendo», apostilla Enric de una situación que «ahora recuerdo como una anécdota divertida, pero que en su momento fue un fastidio».

Por último, Enric Miró admite que más allá de su presencia en Alaior este sábado, ha mantenido siempre su vínculo con la Isla.

«En Menorca tengo como una segunda familia, que al ser yo muy joven cuando venía de Can Barça me acogieron muy bien. Tenían tres hijas y la señora de la casa hacía maravillosos masajes en las rodillas y sobre todo en los hombros… te dejaba nuevo, de lo contrario me habría perdido muchos partidos; estuve muy bien en Menorca, había estado en Sevilla, San Remo… pero siempre con el Barça, pero Menorca fue el primer sitio en que viví tras salir de Can Barça, fue como el inicio de la vida para mí», termina Enric Miró, leyenda del Alaior, que este sábado estará en el primer acto del club con motivo de su 90 cumpleaños.