No corren buenos tiempos en la Tercera RFEF para CD Migjorn y CE Mercadal, con realidades totalmente distintas pero ambos con mal sabor de boca, a punto de entrar en noviembre. Y sin embargo, pese a estar en descenso y sin ganar aún en Los Nogales y de encadenar un mes sin vencer en Las Arenas, Llonga y Xavi Fedelich son optimistas.

Llonga (CD Migjorn)

El centrocampista ciutadellenc del CD Migjorn todavía se lamentaba ayer de la derrota 1-0 en Felanitx, cuando lo tenían todo de cara para sumar un punto en Mallorca. «Fue una verdadera lástima porque nos merecíamos, al menos, un punto de Felanitx. Pero la Tercera RFEF es esto», valoraba Llonga, quien confía ciegamente en el Migjorn 2024-25. «Veo que el vestuario está más vivo que nunca; tuvimos mucha impotencia porque no nos lo merecíamos esta semana ante el Felanitx pero hay que seguir y todos creemos que podemos. Eso sí, ahora estamos pagando el precio de lo que es la Tercera RFEF», piensa en voz alta.

Asegura Llonga, que ya sabe lo que es lidiar en situaciones comprometidas en categoría nacional, «que ahora empezamos a llevar rodaje pero como digo, jugadores y cuerpo técnico somos una piña más que nunca, ya qué todos sabíamos que no sería nada fácil. Aparte, está el calendario difícil que nos ha tocado aunque no es excusa», abunda el de Ciutadella, viendo que son «pequeños detalles que no nos dejan sumar puntos porque lo que es competir, hemos competido contra todos y hemos tenido nuestras opciones. Tenemos casi toda la plantilla que no tiene mucha experiencia en Tercera y están demostrando que pueden estar en esta categoría aunque debemos coger el ritmo y estar concentrados los 90 minutos», suspira el veterano jugador verdiblanco, de cara a las futuras semanas. «Sí, sabía que sería complicado pero no hemos venido a pasar un año, hemos venido a salvarnos. El reto sin duda es llegar vivos a las últimas jornadas y depender de nosotros mismos. Da igual cómo empieces el tema está en cómo acabas y en nuestro caso será el Migjorn en Tercera».

Xavi Fedelich (Mercadal)

Aunque la situación no es ni mucho menos tan delicada en el Mercadal, Xavi Fedelich, también se lamenta del último 0-2 en Fornells, ante el Porreres. «Creo que nos faltó ser más contundentes en las dos áreas; no aprovechamos nuestras ocasiones y para mí estuvimos flojos con el marcaje en nuestra área», analizaba ayer el ciutadellenc, quien no está preocupado por la mala dinámica. «Veo nuestro vestuario con ganas de darle la vuelta a la situación; sabemos que los máximos responsables somos los jugadores y tenemos que dar todos un paso adelante para volver a sumar de tres en tres», avisa Fedelich, al que cree que, «no nos ha faltado nada en particular; pienso que una victoria nos daría la confianza necesaria para salir de esta espiral negativa de resultados. Somos el mismo equipo que hace un mes y seguimos haciendo nuestro trabajo como el primer día. Ni antes éramos tan buenos ni ahora tan malos», exclama, seguro que una victoria, «nos vendría muy bien para volver a ganar confianza y dar una alegría a nuestra afición. Esta semana volvemos a tener una nueva oportunidad para conseguirla, ante un buen equipo como es el Constància».