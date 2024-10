El Penya Ciutadella, por medio de su presidente, Gabi Vilches, ha presentado un escrito de alegaciones al juez único del comité de competición de la Federació Balear (FFIB) ante su disconformidad con la decisión de este de quitarle los tres puntos a primer equipo juvenil de la entidad por supuesta alineación indebida en el partido de la jornada 6 del grupo balear de Liga Nacional Juvenil.

En el mismo, celebrado el pasado 5 de octubre, el Penya derrotó por 1-2 al UD Ibiza. El origen del problema, que el equipo de Ciutadella puso sobre el césped en los últimos compases del encuentro a un jugador con ficha de su equipo juvenil C.

Una situación que la FFIB entiende que vulnera la norma puesto que el citado equipo juvenil C fue retirado de la competición, pero el error, arguye el Penya, es del organismo federativo, puesto que «dimos de baja, ante la salida de algunos jugadores, al equipo C de cara a la liga, pero no para los partidos que faltaban de Copa», explica en estas páginas el presidente del club, Gabi Vilches, muy contrariado en tanto que la FFIB dio de baja al equipo de inmediato, sin aguardar a que terminara la Copa.

El partido de Liga Nacional entre Ibiza y Penya tuvo lugar dentro del margen de fechas que aun estaba en juego la Copa menorquina, por lo que el Penya C seguiría estando en liza en la misma y a efectos legales el club no habría incurrido en ilegalidad alguna.

En el pliego de pruebas que el Penya ha hecho llegar al juez único de competición de la FFIB, se incluye el correo electrónico en que se especifica que la baja de su equipo C sub 19 se promovió para la liga y no para la Copa (aunque en Palma se dio de baja al equipo de inmediato). Y al margen, el Penya alude a que en base al artículo 79 del código disciplinario de la Federación Española de Fútbol (RFEF), en «ningún caso existe alineación indebida», ya que el jugador cumplía los requisitos para jugar, del mismo modo que no procede someter al Penya a castigo económico ninguno, anotan desde Son Marçal, como que tampoco desde la FFIB se consignó la fecha exacta en que dio lugar a las bajas federativas de los jugadores del C, que por tanto el club de Ciutadella desconocía cuando jugó su partido ante el Ibiza.