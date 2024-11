Capó, lamentó la derrota. «En la primera parte el viento nos sorprendió pero no tuvimos continuidad con el balón, jugamos muy poco aunque teníamos el partido controlado y el rival no nos generaba peligro. Logramos empatar pero ellos después tuvieron 10-15’ buenos y no generamos ocasiones». En la segunda parte, «cambiamos y cambió, tuvimos el balón, generamos y creo que una de las tres manos era muy clara. Pero al final todo son excusas y el resultado es el que es». De la dinámica negativa aseguró que el vestuario, «ha hecho un cambio positivo en las últimas semanas pero no se traduce en puntos, toca mejorar pequeños detalles y eso nos permitirá estar más cerca de la victoria».