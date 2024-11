Nueva cita de vértigo este sábado en el Municipal de Sant Bartomeu y ante el primero del Grupo A, el CE Ferreries, para el Sporting de Mahón, que se ha plantado en unas nuevas semifinales de la Copa Regional FBIB, siendo segundo del Grupo B con 15 puntos. Flamante campeón de la última Copa y tras haberse proclamado campeones de la Copa Illes Balears tras derrotar en la tanda de penaltis al CF La Unión, en el conjunto que dirige Jordi Pons están, «contentos con el pase a semifinales; nos hubiera gustado ser primeros ya que nos ofrecía jugar como locales, para poder estar en nuestro campo y con nuestra gente», dice el joven técnico.

Tras quedarse a un paso de medirse a un Primera División en la Copa del Rey– quedó apeado después de caer claramente en el feudo de la UE Vic en Catalunya–, en la Isla, «por regla general hemos sido competitivos en los partidos y el equipo está trabajando muy bien y por la misma razón creo que tenemos margen de mejora», piensa. «Sabiendo de la igualdad, el primer objetivo era estar en semifinales y ojalá de primeros para jugar la semifinal en nuestro campo. ⁠En la fase de grupos se ha visto la igualdad que hay en esta categoría y en nuestro grupo, tanto Villacarlos como Penya Ciutadella creo que también han hecho méritos para poder acceder a semifinales», analiza Pons Gregorio, sabedor de la calidad del rival.

Jordi Pons, en Bintaufa, al lado de Vicente Martínez.

«Sabemos que nos enfrentamos a un gran rival en esta semifinal, un equipo que se muestra sólido en fase defensiva, jugadores con mucho trabajo y ganadores de duelos individuales y que tiene gente con facilidad para asociarse y talento en fase ofensiva. Esperamos un partido igualado, el cual se pueda decidir por pequeños detalles», razona Pons, quien «obviamente creo que el factor campo es importante. A nosotros nos hubiera gustado jugar de locales pero no creo que exista ningún favorito claro en esta semifinal ni en la competición. Nosotros creemos en nuestras opciones y queremos seguir consiguiendo logros por toda la gente que está y trabaja a diario en nuestro club», acaba.

Pere Vadell, de la UD Mahón

Hace dos temporadas la UD Mahón decidió ponerse en manos del enérgico entrenador de Es Mercadal, Pere Vadell, que llegó al Municipal de San Carlos con la vitola de técnico ganador, con siete títulos ligueros, tres ascensos a Tercera RFEF y cuatro Copas, en la categoría Regional menorquina. Y este domingo la Unión jugará unas nuevas semifinales– como segundo del Grupo A con 21 puntos–, en el feudo del CE Alaior.

«Contentos pero queríamos ser primeros, en Ferreries tuvimos muy mala segunda parte y perdimos la opción. Remamos en casa pero si no éramos primeros había que ser segundos y sí, estaba en nuestros retos ir a semifinales», señala el técnico mercadalenc. «Acabamos con los 21 puntos del Ferreries y pienso que estamos entre los cuatro importantes de la categoría en la Isla», piensa Vadell, que ha visto una primera parte de la Copa, «imaginada, será una competición muy reñida porque todos perderemos puntos. No entró en ‘semis’ el Villacarlos pero todos sabemos que ir ahí es muy duro y el Penya, cuando vaya rodado, te quitará puntos. Preveo una Liga muy igualada y quien falle menos y esté más concentrado se lo llevará», avisa este especialista en la Isla.

Pere Vadell, junto al presidente de la Unión, Dino Gelabert, en su presentación la 23-24.

De cara a estas semifinales tiene claro Pere Vadell que el CE Alaior, «tiene un poco la estructura de un equipo de Tercera RFEF que el curso pasado estuvo ahí y además Los Pinos me impone mucho respeto y me gusta porque la grada empuja y sin duda son su jugador número 12», analiza a días de vérselas con el cuadro de Joan Barber. En palabras del ‘míster’ de la UD Mahón, el ex Tercera tiene en sus filas, «una mezcla de jugadores veteranos y jóvenes, con un gran cuerpo técnico y será un partido bonito, largo y de mucho sufrimiento», vaticina el técnico unionista.

Finalmente, quiso poner hincapié el preparador del conjunto mahonés en el hecho de ser visitante, «que siempre marca la diferencia, estar en tu casa y con tus cosas pero quien quiera ganar la Copa debe ganar todo», acaba, dando la enhorabuena a los otros semifinalistas.