A lo grande y con un Sergi Enrich recordando a su mejor versión como profesional. Así puso este viernes por la noche la SD Huesca fin a su racha sin celebrar triunfos en Segunda División, con un contundente 0-3 frente al Real Oviedo, a cuya afición un Enrich en racha y autor de dos de los tres tantos acabaría pidiendo perdón por marcar en la que fue su casa. Doblete del ariete ciutadellenc y los oscenses se reencontraron con las mejores sensaciones en un momento clave y con Enrich acumulando ya cinco goles y empezando a justificar el porqué de su llegada a Huesca.

Enrich marcó su octavo doblete en su carrera en las dos ocasiones de las que gozó en el Carlos Tartiere. El menorquín llega ya a los 90 goles como profesional a sus 34 años, mostrándose en un gran momento en ataque en estas 17 primeras jornadas de la división de plata. Enrich está firmando una de sus mejores primeras vueltas entre Primera y Segunda División, intentando acercarse al curso 2014-2015 en las filas del Numancia, donde el jugador formado entre Penya Ciutadella y RCD Mallorca lograría celebrar 16 goles al final, más de la mitad en la primera vuelta liguera.

«Estoy contento porque he ayudado a mi equipo, pero ha sido en un estadio al que le tengo un cariño muy grande, porque pase un año muy bonito. Por respeto al club, he preferido no celebrarlo, pero yo ahora defiendo al Huesca y por eso estoy muy contento», dijo Enrich a la finalización del encuentro en Oviedo.