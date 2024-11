Empate del Mercadal ante el siempre difícil y correoso Collerense en un encuentro donde los locales merecieron más y reclamaron dos claros penaltis que la colegiada obvió por completo. El partido empezó con unos minutos de tanteo donde el equipo local quería seguir con el buen juego de la semana pasada y un Collerense agazapado atrás, intentando esperar su momento. Pero el Mercadal no era el equipo de la semana pasada, no encontraba su sitio, la presión alta no era la misma ya, ante un Collerense bien posicionado en defensa que quebraba todas las jugadas de peligro.

Por su parte, el cuadro visitante tenía oficio como ya demostró ante el Migjorn, con las ideas muy claras y creaba más peligro en las contras. En el minuto 11 tuvo su primera aproximación al área local en una internada de Cardeno que centro pero su pase no encontró rematador. El Mercadal tenía el dominio del juego pero no creaba ocasiones claras y ello lo aprovechó el Collerense, que tras una gran jugada colectiva de su delantera, en el minuto 26 Riverón anotaba el 0-1. Eran los mejores momentos del Collerense, que tuvo otra ocasión clara para el 0-2 en un remate de cabeza de Arcila que obligó a Bosch a mandar el balón a córner. El equipo de Miquel Capó superó el gol y volvió a meterse en partido tras un paso atrás del Collerense, que empezó su otro partido con pérdidas de tiempo gracias a su oficio. Pero llegó el 45, una falta realizada por la defensa mallorquina la aprovechó Javi Hernández de fuerte trallazo y mandó el balón al palo de Liñán por toda la escuadra; 1-1 antes de llegar el descanso. En la segunda parte Capó dio entrada a Karim; quería la victoria y fue otro Mercadal, con más fuerza, ganas y esfuerzo. En el 47, gol anulado a Karim por fuera de juego muy justo y él mismo en el 52 fue objeto de un posible penalti tras un agarrón dentro del área que provocó el enfado de la parroquia local. Cuando mejor estaba el Mercadal llegó el gol del Collerense en el minuto 56; una falta directa ejecutada por Nacho y Bosch no atajó bien el balón, que acabó metiéndose en su portería 1-2 y otra vez a remar con el marcador en contra. Pero al igual que en el primer tiempo, se metió de nuevo en el encuentro y empezó a dominar el encuentro y a tener más ocasiones de gol, como un fuerte disparo de Alex Riudavets que puso en aprietos a Liñán. El Collerense seguía con su juego, que era defender y no jugar más con pérdidas, todo lo contrario que el Mercadal, que quería más. Y así, en el minuto 79, un centro al área de Alex Riudavets y Karim puso el empate de fuerte disparo 2-2 y empezaba un nuevo partido. El Mercadal, empujado por su afición desplazada a Los Nogales, presionaba al rival y tuvo un par de ocasiones de Javi Riudavets y Karim que no encontraron su objetivo. Ya en el tiempo añadido se produjo la otra jugada polémica en el área del Collerense; unas claras manos de un defensa mallorquín que la colegiada dejó sin señalar, creando una crispación y enfado en jugadores y afición local. Aun así, el Mercadal siguió creyendo y en la última acción del partido la tuvo Javi Hernández para marcar el gol de la victoria pero el balón no quiso entrar y acabo el encuentro con un empate pero la segunda parte del Mercadal fue muy buena, lo que le hizo merecer más. El apunte Capó: «Era un partido que se tenía que ganar pero estuvo condicionado» Miquel Capó atendió a este diario al acabar el partido. «Fue un partido el de ayer que se tenía que ganar y pienso que ha estado muy condicionado por dos cosas;por factores externos que nosotros no podemos dominar y también algo por nuestra primera parte», señaló, en referencia indirecta al arbitraje. «No salimos con la decisión suficiente de ir a por el encuentro y estuvimos poco contundentes en defensa, como así llegaría el 0-1, siendo luego dubitativos», analizó Capó. «Logramos empatarlo con el 1-1 y pienso que cambió en la reanudación, nosotros más a ganar e ideas claras y ocasiones y cuando lo teníamos, un fallo individual te condiciona y debes volver a remar para girarlo», proseguía el mahonés. «Tuvimos el acierto de empatar el partido y con ocasiones para incluso ganar pero con algún penalti no pitado bastante claro. El rival no chutó más y toca seguir».