Movimientos en el CE Mercadal de la Tercera RFEF en busca de mejorar sus prestaciones que le alejen de la zona media-baja de la clasificación. Si la semana pasada este diario anunciaba la salida voluntaria del delantero Jordi Lázaro a la UD Mahón de Pere Vadell, se ha confirmado también otra salida. El también ariete de Maó, Ignasi Dalmedo, de 32 años, tampoco está ya en la dinámica rojiblanca.

Fue la semana pasada cuando el 'míster' del Mercadal, Miquel Capó, le comunicó a Dalmedo que no contaba con él, un extremo que ya llevaba semanas intuyendo el jugador, viendo como, a pesar de que las cosas no iban del todo bien en el equipo, el entrenador no optaba por sus servicios y su experiencia en el terreno de juego.

Después de cuatro temporadas en el Mercadal, Dalmedo, cuyo futuro a día de hoy es totalmente incierto. No descarta colgar las botas pese a tener ya algunas propuestas, sale por la puerta de atrás del Municipal de Sant Martí, por decisión técnica. Y es que si bien es cierto que la pasada temporada arrastró durante todo el curso a las órdenes de Lluís Vidal muchos problemas de pubis, este curso 2024-25 en el que Capó contaba con él, estaba sin problemas físicos.

Por otra parte, esta misma mañana del martes se ha sabido que el Mercadal se ha hecho con los servicios del jugador del Atlètic Villacarlos de la Regional menorquina, Rodrigo López, uno de los jugadores más completos y destacados del Municipal de Es Castell y que se une a la plantilla de Miquel Capó, para desempeñar su rol de media punta en la banda. No se descartan nuevas llegadas al Mercadal, con la ficha vacía ahora de Dalmedo.