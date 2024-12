El Migjorn no pudo con el Manacor, que le superó 2-3 en Los Nogales, en lo que supone una nueva derrota para los de Biel Mednia, que siguen por tanto últimos en la clasificación. El encuentro empezó con aproximaciones al área por parte de ambos equipos, pero con un mayor dominio del juego por parte del Manacor que empezó a ahogar al Migjorn y el Manacor en minuto 16 situaba el 0-1 tras un fallo en defensa del equipo local que aprovechaba Riera para marcar a placer.

El encuentro se ponía cuesta arriba para el Migjorn que intentaba zafarse del dominio del Manacor que seguía contando con varias ocaciones de gol en botas de Riera y Acedo. El equipo mallorquín jugaba a placer ante un Migjorn impotente que apenas creaba peligro.

Con el paso de los minutos el Migjorn intentó igualar el encuentro jugando más duro ya que el árbitro era más permisivo y le daba para igualar el empate.

El Manacor en la primera fue bastante superior al equipo de Medina y merecía llevar más ventaja en el marcador.

En el descanso el Migjorn hizo cambios más ofensivos en su once con la intencior de dar más mordiente y lo consiguió durante los primeros minutos de la segunda mitad, donde se jugaba más en terreno del Manacor, pero faltaba culminar.

En la primera aproximación del Manacor en la segunda mitad llegó el jarro de agua fría; un centro lateral de Acedo que el balón baja con nieve, Llorenç no se entiende con su defensa y el uno por el otro dejan que el balón dé en el palo y ante la sorpresa de todo el mundo el balón se introduzca en la portería situando el 0-2.

El Migjorn no se amilanó y en el 63’ Kevin gozó de la primera ocasión y en la siguiente jugada un centro de Juan Carlos lo remataba espléndidamente el propio Kevin para marcar el 1-2.

Pero el Manacor no se puso nervioso y siguió tocando y jugando con orden. En el minuto 70 una gran jugada por banda derecha del jugador mahonés Josep Cardona acabó con un fuerte disparo que no despejó correctamente Llorenç, el balón fue a las botas de Carroso que marcó el 1-3. El partido se volvió a un querer y no poder con lucha, entrega por parte el Migjorn que en el tiempo añadido Huescar fue objeto de penalti que él mismo marcó, 2-3.