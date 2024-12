«Tengo claro que es temporal, pero en el fútbol nunca se sabe». Palabras tan sinceras como claras ayer por la tarde el técnico canario residente en Es Mercadal, Yeray Rodríguez, a quien la vida deportiva le vuelve a dar una gran oportunidad en su actual club, el Al Arabi SC de Catar. El técnico con un dilatado pasado en el fútbol menorquín entrenaba hasta ahora el equipo catarí de la liga Sub-21 pero la destitución esta pasada semana en el primer equipo del entrenador norteamericano, Anthoni Hudson, ha llevado a la junta directiva a dar el mando, de momento, al preparador español.

Y es que la inmediatez de uno de los grandes retos en esta temporada 2024-25 para el Al Arabi SC, la Liga de las Estrellas que arrancó hoy mismo y en la que el conjunto que prepara Yeray juega esta tarde las semifinales frente al Umm Salal, ha llevado a los dirigentes del laureado club de Catar a moverse rápido, confiando decididamente por el exentrenador de Dosa CF, Atlètic Ciutadella, CE Mercadal o CE Ferreries.

«En fútbol nunca se sabe...»

«Anteayer mismo cesaron al entrenador del primer equipo y el miércoles ya realicé el primer entrenamiento con ellos. Y esta tarde semifinales de Copa, antes del parón de Liga. Cosas del fútbol y es lo que me toca ahora», decía irónicamente Yeray, viéndose arriba en el club de Catar. «También se cambiaron los mánagers pero el que me trajo ahí sigue y al ser tan pronto este partido y yendo muy mal en la liga, me nombraron, eso sí, con la idea de que sea temporal», añadía el entrenador. «De pasar a la final sería el viernes siguiente la Copa y la Liga para hasta el 10 de enero. Tienen tiempo para buscar el sustituto y, en mi caso, es lo que me dijeron y yo contento que confíen en mí con esta oportunidad. A trabajar con tranquilidad», cerró desde Catar.

Yeray, que también ha trabajado en Libia, Emiratos Árabes Unidos, China y Albania, dirige a un Al Arabi cuya estrella es el centrocampista italiano, Marco Verratti, once temporadas en el en el París Saint-Germain, con la friolera de casi 500 partidos y 30 títulos.