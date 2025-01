El técnico ciutadellenc del CD Migjorn, Biel Medina, aseguró al término del encuentro y para este diario que frente al Porreres, «hemos competido, en casa del primero y sólo hemos encajado un gol de córner, el equipo no se ha derrumbado y es cierto que ha reaccionado a raíz del 1-0, donde quizá no hemos estado atentos, pero en la segunda parte hemos competido aún mejor», analizaba el entrenador verdiblanco. El ‘míster’ de Ciutadella añadió que «se trataba de estar lo más cerca de poder puntuar, no le hemos perdido la cara al partido y hay que recordar que el rival es un equipo hecho a golpe de talonario y con jugadores diferenciales». Finalmente dijo que «no renunciamos a nada a domicilio pero hay que hacerse fuertes en casa», valoraba Medina, quien para el próximo encuentro ya podrá contar con las dos nuevas contrataciones.