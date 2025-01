El expresidente de la FFIB, Miquel Bestard, no se ha mostrado extrañado al informarle Ultima Hora de su citación como investigado por parte del juez del juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge. «Puede ser, yo no sé nada oficialmente, pero puede ser por lo sucedido años atrás en la Mutualidad», explicó. «Es un tema relacionado con el caso Soule, pero no sé los detalles porque no me han dicho nada. Repito que es un tema relacionado con la Mutualidad Balear, pero no sé por qué ni por qué no. Sé que en su momento se investigó al doctor por este caso y podía darse el caso de que me llamaran así como finalmente ha sido, pero repito que no sé nada más», manifestó Bestard en conversación con este periódico.

Los hechos se remontan al año 2017 atrás cuando se iniciaron las pesquisas en diferentes federaciones territoriales a raíz del caso Soule. Según Voz Pópuli, en Baleares la mutua de esta comunidad contrató los servicios para futbolistas con Gestión Médico Deportiva de Baleares (Gemedeba). En este caso se estima un supuesto enriquecimiento millonario de esta aseguradora detrás de la cual se encontraba Onofre Alba, médico que en paralelo también estuvo al frente de la Mutualidad de Baleares y que también estuvo en su día imputado en este procedimiento penal.

En este caso la UCO estimó un enriquecimiento supuestamente irregular con los contratos que su empresa firmó con la federación territorial de cuyos servicios médicos era jefe. Los peritos explican que del total de desviaciones entre la cifra de siniestralidad anual aportada por Mupresfe para la delegación balear y los pagos a Gemedeba entre 2009 y 2018 se estima que 261.153 debieron cargarse a la aseguradora pese a que lo terminó asumiendo la Federación. «En cualquier caso, no se ha dispuesto de soporte documental sobre la efectiva prestación de los servicios a los mutualistas», concluyen los peritos y según publicó Voz Pópuli.

«Yo en asuntos de la Mutualidad no he participado en nada. Era la Española la que prácticamente se encargaba de todo. Yo acudía cuando había algo que no funcionaba, que no se hubiese operado bien a un jugador o algo similar, por lo demás no entré para nada en la Mutalidad. Ahora viene esto, pero no puedo decir nada más», explicó.

Sobre el presunto delito de apropiación indebida por el que le citan a declarar, Bestard ahí sí que se mostró muy sorprendido. «No tengo ni idea de nada, eso es lo que puedo decir. Es algo que no me gusta que mi nombre salga vinculado a esto, pero repito que no tengo ni idea. En la Mutualidad no hacía nada, no he participado en nada nunca», explicó. «Al ser presidente de la Federación, teóricamente era también presidente de la Mutualidad, de ahí supongo que se haya vinculado mi nombre, supongo que tiene que ser así. Ya veremos».

La citación está prevista para el 28 de enero, dos días antes Bestard será sometido a una intervención de rodilla que lleva meses esperando por lo tanto no será fácil que pueda acudir como está previsto al menos físicamente.