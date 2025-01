Finalmente y pese a que se ha trabajado intensamente en el Villarreal para que no fuera así pero esta misma semana el joven guardameta menorquín del Villarreal CF, Àlex Quevedo, se ha visto obligado a tener que pasar por el quirófano para solucionar sus problemas en la muñeca, derivados en un edema óseo, del que ya informamos en este diario hace unos meses. Quevedo fue intervenido quirúrgicamente este pasado martes y en principio estará entre cinco y seis meses de baja, por la que de entrada esta temporada ya ha acabado para el talentoso guardameta que desde que llegó a La Cerámica está a caballo entre el filial de la Primera RFEF y el primer equipo que entrena Marcelino.

Fue a principios de noviembre cuando el menorquín empezó a sentir dolores en su muñeca y mediante un tratamiento conservador se intentó evitar ser operado en temporada pero finalmente la cosa fue a más y ya ha sido intervenido, precisamente de la misma lesión que en su día se produjo el cancerbero internacional Unai Simón.

Quevedo, que llegó este verano al Villarreal tras su fructífero periplo de formación en el RCD Mallorca- donde también estaba en dinámica del primer equipo con el mexicano, Javier Aguirre, habló en sus redes sociales personales de su operación de muñeca. «Después de meses de dolores, tratamientos que no han dado solución y de no poder disfrutar de lo que más me gusta, he tenido que pasar por quirófano para solucionar la lesión que arrastraba en la muñeca», explica Quevedo, quien mirando hacia adelante, exclama que «empieza un proceso largo de recuperación, que superaré con esfuerzo y trabajo. Un día menos para volver», escribía este jueves Àlex Quevedo en sus cuentas personales.