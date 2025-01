El Platges de Calvià cosechó en Los Nogales su segunda victoria seguida ante los rivales de abajo —la semana pasada fue contra el Sant Jordi, penúltimo— por 1-3, con el menorquín Adri Marín como titular. Esto ahonda aún más en la crisis de un Migjorn que no levanta cabeza y encadena su novena derrota consecutiva. A pesar de que compitió bien en la primera parte, donde el balón parado se convirtió en la principal fuente de peligro de ambos equipos, y prácticamente la única del cuadro menorquín, su estado de efervescencia y presión alta apenas duró diez minutos.

A partir de ahí, el Platges de Calvià comenzó a saltar líneas fácilmente, creando una autopista hacia la portería de Óscar, lo que obligaba al Migjorn a desgastarse corriendo hacia atrás. En el vaivén de ocasiones, destacaron el cabezazo del capitán calviense, José Bueno, repelido por Óscar, y el potente disparo de Fabri desviado por la cabeza de Navarro.

El cambio de esquema a doble punta del Platges con la entrada de Gurrionero asentó a los visitantes en la segunda parte, que empezaron a hacerse con el control del partido a costa de un Migjorn algo hundido físicamente. Tanto fue el cántaro a la fuente que al final se rompió en el minuto 63. El lateral mallorquín Fernández, que estaba siendo un dolor de muelas por la banda izquierda, dejó atrás a dos rivales en la línea de fondo, se adentró en el área y convirtió el 1-0 con la derecha.

A falta de diez minutos para el final llegó la gran polémica del partido. El árbitro señaló penalti y mostró amarilla al portero del Migjorn, Óscar, por una acción en la que sacó la rodilla para proteger su integridad al embolsar la pelota, golpeando a un rival. El colegiado consideró que el balón no estaba en disputa y que el meta había dejado la pierna con la intención de chocar contra el delantero del Platges.

Así llegó el 0-2 de Sarmiento, quien no falló el lanzamiento desde los once metros. Este segundo tanto dejó las cosas muy cuesta arriba para los locales, que recortarían distancias en el descuento gracias a una vaselina de Sergi Mercadal. No obstante, Jordan puso la puntilla en la jugada inmediatamente posterior y última del choque, rematando un centro raso al fondo de la red para el 1-3 definitivo.