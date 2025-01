Desde el At.Villacarlos condenamos todo tipo de violencia,sea de quien sea.

Condenamos los hechos acontecidos en el partido de nuestro cadete contra el Ciutadella C. E .

Tanto por parte de nuestra afición, como de la afición rival.

Como demuestra lo reflejado por el árbitro en el acta del partido, todo empieza por qué una aficionada del Ciutadella C.E. salta al campo con la intención de agredir a uno de nuestros jugadores de 15 años.

Nos parece muy grave que una persona adulta, salte al campo a agredir a un menor.

Lo que no justifica la pelea entre las dos aficiones de después.

Tolerancia cero, contra cualquier tipo de violencia.

El At. Villacarlos está a disposición para ayudar en todo lo posible y tomaremos las medidas necesarias para que ningún hecho parecido vuelva a ocurrir.

COMUNICADO DEL CIUTADELLA CE

Davant els fets que van passar ahir diumenge al final del partit de primera regional de categoria cadet entre el Atlético Villacarlos i el Ciutadella CE «B», al camp Municipal d’es Castell, volem manifestar el següent:

1) Condemnam enèrgicament, com cal esperar, els fets succeïts al final del partit, i lluitarem com hem fet sempre perquè aquests episodis deplorables no es repeteixin més a cap camp de futbol. Tolerància zero. La presència de pares o mares de qualsevol equip dins un terreny de joc és denunciable, i sols perjudica el bon desenvolupament del joc entre els jugadors/es.

2) Des d'ahir a la nit, estem a plena disposició i col·laborant amb la FFIB i el comitè arbitral, per l’aclariment i la depuració de possibles responsabilitats derivades dels fets, i ens remetem, primer, a l’acta i l’annex arbitral on es resumeix tot el que va poder apreciar el col·legiat, i segon, a diversos vídeos aportats que ja estan en poder de la Federació.

3) Agraïm a la Policia Local d'Es Castell la ràpida assistència al camp, garantint la sortida dels familiars i jugadors del Ciutadella CE del recinte esportiu.

4) Agraïm també el gest de l’entrenador i l’ajudant del Atlético Villacarlos una vegada acabat el partit, dirigint-se visiblement afectats als nostres jugadors i entrenadors i lamentant-se de la situació que es va generar.

5) Aquesta nit es reunirà la nostra Junta Directiva i emetrem un comunicat amb més detall, una vegada recaptada tota la informació dels implicats i testimonis presents al partit.