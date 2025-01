Brotes verdes en el Municipal de Sant Martí. Y no tan sólo por el color de la nueva hierba que resplandece al fin en el coliseo del CE Mercadal. A nivel deportivo, al fin el colectivo que dirige Miquel Capó en su primer año de entrenador en la exigente Tercera RFEF ha comenzado a coger velocidad de crucero y su último y sonado triunfo 0-1 en el complicado feudo del Alcúdia vivo a demostrar que no es casualidad su racha. Los rojiblancos acumulan ya ocho jornadas sin perder, lo que les ha permitido irse alejando de la zona baja y poder empezar a mirar hacia arriba. El equipo está vivo, convencido y además, ya juega en casa.

Para el rojiblanco Javi Hernández, uno de los jugadores de Capó más en forma actualmente, «esta racha no es casualidad, estamos en una dinámica muy positiva gracias a la gran actitud en los entrenos y esto se ve reflejado en los partidos. Las claves principales están siendo la unión dentro del vestuario y la gran preparación y puesta en escena del ‘míster’», señala para «Es Diari», mientras explica qué ha cambiado en este ‘nuevo’ Mercadal. «Hemos cambiado bastante la seriedad defensiva de todo el grupo. Somos conscientes que para ganar un partido lo principal es portería a cero y, en cuanto al ataque, sin duda la verticalidad y vivir las segundas jugadas», analiza el exCanillas, Adarve o CD Menorca, entre otros.

Ganar en Alcúdia, en palabras de este jugador ofensivo, «ha sido importante para seguir demostrando el gran trabajo del grupo estas semanas, siendo dominadores del balón y trabajando en bloque», piensa, viendo como la mano del nuevo técnico ya se palpa en el campo. «Hace un gran trabajo en su primer año en Tercera, siendo el pilar fundamental para poder afrontar los partidos con las mejores directrices y demostrándonos en cada entrenamiento su actitud e implicación». Eso sí, con diferencias respeto a Lluís Vidal, su antecesor. «La principal, en mi opinión, es la experiencia de Vidal en la categoría y mi relación personal, ya que a Miquel no lo conocía. Muy buen filing, con ambos, dentro y fuera del campo».

Otro aspecto importante en esta racha mercadalenca, volver a Sant Martí. «Es un factor clave el poder jugar en tu casa y no cada dos semanas estar entre Fornells, Es Migjorn y Ferreries. Esta segunda vuelta promete en Sant Martí», avisa Hernández, notándolo «muchísimo porque no es solo jugar, también entrenar. Nos ha tocado estar entrenando en Fornells o Ferreries durante seis meses y era muy complicado estar bien a nivel mental», relata un Hernández que habla de desafíos. «Nuestro objetivo principal es alejarnos lo máximo del descenso y poder luchar por estar lo mas arriba posible y por qué no, poder luchar por las plazas de Play off», advierte, sin pensar que quizás en verano se vendió demasiado humo con las posibilidades del equipo. «Pienso que las cosas hubieran sido diferentes sin el paso de la DANA, ya que el estado anímico del grupo se vio afectado. Somos capaces de todo y así esperemos demostrarlo esta segunda vuelta en nuestra casa», suspira, feliz a título personal. «Trabajo y confianza están dando frutos. Los goles llegan cuando el equipo está bien y si tengo que ser el que los haga, encantado. Pero siempre con la mentalidad de seguir mejorando; estoy aquí para marcar la diferencia».