En Es Castell confirmaron la noche de este miércoles que no recurrirán la sanción impuesta por el comité de competición de la Federación balear de Fútbol por la pelea con la que terminó el partido del pasado domingo de cadetes contra el Ciutadella CE. El club manifiesta que «siendo lo mínimo que podíamos esperar; la vemos justa y estamos de acuerdo, por lo que no recurriremos», apuntaron, al mismo tiempo que informaron que desde la entidad van depurando responsabilidades internas y tomando sus propias decisiones como club.

En este sentido, tras tener charlas y recriminar a los protagonistas de la pelea, aseguraron a este diario que, de momento, los dos jugadores sancionados, «están apartados del equipo y estudiaremos qué castigo se les pone, como club».

Mientras, en cuanto a los padres que participaron en la trifulca, «cuando tengamos todo claro, también se actuará y no entrarán más en el campo», advierten desde Es Castell. Un Villacarlos que también mostró, mediante un comunicado, su malestar con el publicado por el Ciutadella: «Desde el Villacarlos entendemos que con su comunicado el Ciutadella trata de eludir responsabilidades; por contra, nuestro club, acata la sanción impuesta. La misma que se le impone al Ciutadella, lo cual demuestra la responsabilidad de ambas aficiones. Reiteramos nuestro compromiso con el juego limpio y erradicación de cualquier forma de violencia», exclaman en el club de levante, incidiendo también en la fecha del encuentro. «Villacarlos intentó que el partido se jugará sábado por la tarde y no había árbitros disponibles. Intentó cambiar otros partidos para que se jugara domingo por la mañana y no se nos permitió. Al final, el encuentro se disputa domingo por la tarde como estaba previsto y el Villacarlos juega con diez cadetes (ocho de 1r año) y cinco infantiles».

La valoración a la sanción impuesta en ponent es totalmente opuesta al Villacarlos: «Estamos en total desacuerdo y ya está en manos de nuestros servicios jurídicos. Recurriremos dentro del plazo establecido. Se juzga de misma manera y para los dos equipos hay mismo castigo a un supuesto intento de agresión –según valora subjetivamente el acta arbitral– que una agresión consumada, como se puede ver en el vídeo», señalaron este miércoles en Ciutadella, de una sanción «inédita porque no tenemos constancia que por unos hechos como estos se haya impuesto nunca el cierre de campo al equipo visitante. El equipo local es siempre el responsable de la seguridad del partido», argumentan.

De carácter interno, el lunes el club se reunió con la madre, «relatándonos la versión de los hechos, contrastada con la versión de dos directivos nuestros presentes en el campo, testigos de excepción y los vídeos pertinentes, constatando que la persona había salido en plena y clara defensa de su hijo. La familia se siente muy afectada y preocupada por la repercusión mediática y el padre ha decidido no presentar denuncia contra las personas que lo agredieron». Finalmente, la directiva del Ciutadella confirmó la noche de este miércoles que este fin de semana, «no nos presentaremos al partido de nuestro benjamín, por considerar que no se dan las condiciones mínimas de seguridad para disputarlo», cierran.