Lidiando todavía con el final de la presente temporada 2024 a nivel de entrenamientos y con el Campeonato de España, de Europa y del Mundo estas próximas semanas– compaginando todo con su trabajo en la Àrea de Salut de Menorca, los entrenamientos y los tributos que aún recibe en las Illes Balears por su reciente medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de París 2024–, el mahonés Nil Riudavets intenta asimilar y digerir todo lo vivido en Francia.

Y lo hace el paratriatleta de Maó reconociendo a «Es Diari» que ya sueña con Los Ángeles 2028; lo mismo por lo que suspira el ciclista de Ciutadella, Albert Torres. «Torres es un referente para mí, me envió un mensaje precioso y es una máquina a nivel deportivo y como persona. Ambos compartimos valores como el esfuerzo, sacrificio y trabajo bien hecho y sí, como él y todos los que estuvimos en París, Los Ángeles 2028 está en nuestras mentes», decía, eso sí, «poniendo en mi caso los pies en el suelo, asimilando todo lo vivido en los Juegos Paralímpicos y estos días de vuelta a la normalidad en la Isla y quiero disfrutar del momento».

Riudavets, mientras saborea las mieles de la victoria tras ser medallista en París, ya prepara su agenda para el 2025. «La verdad es que retos y desafíos no me faltarán, será un año de transición y preveo algunos cambios en el Comité Paralímpico Español y en World Triathlon. No obstante, el reto es seguir entrenando y disfrutando del deporte, logrando los mejores resultados posibles», avanza. Riudavets, que no ha parado de entrenarse desde que llegó a Menorca, se prepara para afrontar con el bronce olímpico en el cuello el Nacional, el Europeo y el Mundial, que se vivirá a mediados de octubre. «Me queda temporada, también el Artiem de Fornells que me motiva mucho, porque siempre han apostado muy fuerte conmigo; como Turisme de Menorca. Me ilusiona correr en casa, es una manera deponer en valor todo lo que se trabaja en la Isla para el deporte», señala.

Baño de cariño ayer de Riudavets, con la medalla junto con Vidalba. | Gemma Andreu

Eso sí, también tiene claro Riudavets que es humano y que deberá parar máquinas en cualquier momento, tras un 2024 intenso. «Toca descansar física y mentalmente tras semanas muy agitadas y cuesta volver a la rutina y coger ritmo. Soy una persona de tener rutinas y todo cuadrado y ahora ha sido difícil, pese a hacerlo ilusionado y viviendo el momento. Jamás habría imaginado lo que me pasa, orgulloso del seguimiento de la prueba y poner en valor el movimiento paralímico en mi isla».

Cortina d’Ampezzo (Milán)

«Pienso mucho en los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026 pero se trata de ver si desde la federación y el Comité Paralímpico hay apoyo y se puede afrontar este reto de Italia», subrayaba ayer Riudavets, ya pensando en modo invierno. Evidentemente, asume el mahonés que «me tocaría tocar mucha nieve y la verdad es que lo estoy pensando mucho, por lo que a medida que se vaya acercando el invierno es algo que querría hacer. Al final, el entrenamiento cruzado de esquí a fondo y triatlón está comprobado que pueden mejorar tu rendimiento y te da otros estímulos mentales. Soy enamorado de la montaña y la nieve; a ver los apoyos...».