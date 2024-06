«Supone ante todo una gran satisfacción personal, era un sueño y un objetivo que tenía desde pequeño y lo he podido cumplir, disfrutando mucho, fruto del trabajo de muchos años». Palabras del tenista de Ciutadella, Sergio Martos, tras escribir su nombre en Roland Garros, como primer menorquín en disputarlo, colocándose ya junto a grandes baleares como el mismo Rafa Nadal, Carlos Moyà y Jaume Munar.

El insular, junto a Pablo Carreño– ex 13 mundial TP– cayó frente a Aleksandr Nedovyesov y Gonzalo Escobar (6-7/4-6). «Fue una lástima, me voy un poco fastidiado por eso porque hicimos un buen partido, sobre todo el primer set tuvimos muchas opciones, dos veces con un ‘break’ por delante e incluso sacamos para cerrar el set», recordaba. «Tuvimos muchas opciones de ‘break’ que no culminamos y ellos solo tuvieron dos y las aprovecharon; fue lo que decidió que se decantase de su lado», dice a «Es Diari» Martos, ya en la República Checa para un Challenger 100.

«Impresiona mucho debutar en París, ver toda la masa de gente que mueve es una auténtica barbaridad. Entrar en la pista y que ya estén aficionados esperando para animar– muchos españoles– motiva y ayuda a disfrutar aún más la experiencia. Es un recuerdo que siempre se quedará conmigo», expresa el tenista ciutadellenc, que aún se frota los ojos por la experiencia vivida en Roland Garros. «Es increíble poder compartir y añadir mi nombre en representación balear con Nadal, Moyà y Munar, algo inimaginable hace unos años. Siempre quedará en mi memoria haber sido el primer menorquín en este torneo y espero y estoy seguro de que va a haber más en un futuro».

Martos además ha vivido el privilegio de jugar junto a un grande como Carreño, «al que conocía del circuito. Hacía tiempo que no coincidíamos pero mantenemos el contacto y hace un mes le pregunté si tenía pensado jugar Roland Garros– él viene de una lesión muy larga– y me dijo que su idea era empezar ahí», desvela Martos a este diario. «Las sensaciones todavía no eran del todo buenas, mantuvimos el contacto las últimas semanas y finalmente decidió jugar y hacer dobles juntos». Tras París hablaron de jugar algún torneo juntos más adelante. «Él, al venir de una lesión tan larga, no se puede permitir jugar individual y dobles todas las semanas», detalla Martos, seguro de volver a coincidir con el exTop10.

El ciutadellenc sabe que su debut en París marca, «totalmente, ha supuesto un subidón anímico. Me ha ayudado aún más si era posible a seguir creciendo y mejorando para volver más veces a este tipo de torneos y sé que para eso debo volver algunas semanas al circuito Challenger y hacer buenos resultados para subir y mejorar más mi ranking ATP», cierra, ilusionado.