El piloto español Carlos Sainz (Ferrari), que partirá cuarto en el Gran Premio de Austria, ha asegurado que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) será inalcanzable y que está «en otro planeta», además de estar convencido de que los McLaren les pasarán en carrera, recalcando que su lucha es «con Mercedes».

«Max está en otro planeta, a no ser que pasen cosas delante mañana entre él y Lando. Yo creo que McLaren e incluso Piastri mañana en 70 vueltas y a dos paradas tarde o temprano nos pasará. Nuestra batalla está con Mercedes, y su pasa algo delante, a por ello», señaló en declaraciones a DAZN.

En otro orden de cosas, explicó que la 'Scuderia' está trabajando con dos setups diferentes. «Estamos probando como equipo a cambiar un poco el coche, a ver si que nos deshacemos de este fenómeno que nos está machacando un poco aquí en las curvas rápidas. Tanto aquí como en Barcelona estamos sufriendo mucho. Hemos probado si nos deshacemos de él», manifestó.

«Quizás haya hecho el coche rápido, pero he sufrido bastante toda la clasificación y me llevé un par de sustos importantes. Aún así, cuando no contaba, he hecho una vuelta bastante buena que me ha dado la oportunidad de colarme ahí entre los Mercedes, que yo creo que tienen un poquito más este fin de semana. Vamos a intentar luchar mañana», finalizó.