El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha asegurado que su tercer puesto en el Gran Premio de Austria es «un buen resultado» teniendo en cuenta las condiciones con las que contaban este fin de semana, y ha recalcado que «no» están todavía en disposición de «luchar por la victoria».

«Ha sido una carrera llena de eventos en la parte delantera. He intentado mantener el ritmo con George, aunque sabíamos que los Mercedes podían tener un poco de ventaja en ritmo de carrera. Aun así, he intentado todo para mantenerme cerca y Oscar al final venía rapidísimo. Y al final hemos sido terceros, que creo que es un buen resultado y podemos estar bastante contentos y orgullosos de ello, porque este fin de semana no ha sido fácil», señaló tras la carrera.

El madrileño ascendió a la tercera posición después de que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el británico Lando Norris (McLaren) se tocasen cuando ambos marchaban primero y segundo en carrera. «No parece que sin el incidente entre Lando y Max hubiéramos podido llegar hasta ahí. Son días felices para la Fórmula 1, que haya acción en la parte de arriba, que pueda haber esas batallas, aunque desafortunadamente para nosotros todavía venimos de un par de carreras difíciles y no estamos para luchar por la victoria», indicó.

«Pero estamos haciendo todo lo que podemos como equipo para volver a un buen estado de forma en Silverstone y las carreras venideras, para poder estar ahí arriba. Si no, estos podios son siempre una buena noticia y seguiremos peleando a tope para estar y mantenernos en la lucha», finalizó.