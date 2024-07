El español Carlos Alcaraz, pese a varias desconexiones puntuales que casi le cuestan el primer set, superó al australiano Aleksandar Vukic por 7-6 (5), 6-2 y 6-2), mantiene su registro impoluto en el torneo, sin sets perdidos, y se enfrentará en tercera ronda al estadounidense Frances Tiafoe.

Alcaraz, que restó para no perder el primer parcial, desactivó los arreones puntuales de Vukic y, sobre todo, se impuso a sus propias lagunas para volver a ganar en la pista 1, la segunda en importancia del torneo, y en la que no jugaba desde el debut del año pasado ante Jeremy Chardy. Con el techo cerrado, por la amenaza de lluvia en Londres, y con el recuerdo de lo ocurrido en 2023, cuando un semi retirado Chardy le dio problemas, Alcaraz no se podía confiar ante un tenista que venía de alcanzar las semifinales de Eastbourne y de ganar a un Sebastian Ofner finalista en Mallorca.

Pese a no ser un gigante sacador de estos que han puesto a los grandes en apuros en las primeras rondas de Wimbledon, Vukic, australiano, conoce a la perfección en estas pistas, habituales en su tierra, y demostró moverse bien por ellas. Si no arrancó un resultado mejor fue por su incapacidad para imponerse en los momentos importantes.

Con todos los ojos puestos sobre él, Vukic concedió el primer 'break' del partido en un remate a placer que tiró al pasillo. Esto dio la ocasión a Alcaraz de utilizar su servicio para cerrar el set, pero un juego con muy mala suerte, marcado por dos toques en la red que beneficiaron al australiano, le mandaron de nuevo a batallar. Vukic, lejos de arrugarse con 5-4 en contra, sacó su servicio adelante y rompió al siguiente a Alcaraz, aún aturdido por lo que estaba pasando.

Las lagunas del español, habituales pero raramente mortales, le ponían contra la pared. Vukic sirvió para llevarse el set, pero ahora sí sintió la presión, Alcaraz dio un paso adelante y la manga se encaminó a un 'tie break' que siguió los designios de lo que se había visto en los últimos minutos.

Aún con la inercia del "¡Vamos!" que soltó al quebrar el último saque de Vukic, el de El Palmar se puso 5-1 arriba, ventaja que dilapidó en un abrir y cerrar de ojos para permitir que Vukic tuviera saque para el 5-5. Ahí los nervios hacen daño y a Vukic se le encogió el brazo. Con dos puntos de set, Alcaraz erró el primero en una volea clara, pero no dio opción en el segundo.

La ventaja en el electrónico fue una losa para Vukic, que se desinfló por completo y tocó fondo cuando Alcaraz le rompió en el segundo set con un revés a una mano que sorprendió al australiano. Nunca más se recuperó Vukic que no volvió a oler ni de cerca el nivel y las oportunidades del primer set ante un Alcaraz que aparcó las lagunas para sellar el encuentro en menos de dos horas, con la espectacular cifra de 42 golpes ganadores y mantener su buen registro en Wimbledon. Acumula siete sets seguidos ganados, desde que cediera el cuarto en la final contra Novak Djokovic del año pasado.

Es el tercer año consecutivo en el que Alcaraz llega hasta la tercera ronda de Wimbledon. En ella se medirá a Frances Tiafoe, que pese a lidiar con una lesión de rodilla durante las últimas dos semanas, venció a Borna Coric este miércoles. Alcaraz y Tiafoe se han visto las caras en dos ocasiones, con victoria para el estadounidense en el Conde de Godó en 2021 y para el murciano en las semifinales del US Open en 2022.