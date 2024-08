El Menorca Hockey Club se mantiene inquebrantable en sus peticiones para conseguir un campo de juego donde poder desarrollar su actividad. Después de acudir al Ayuntamiento de Maó con una numerosa delegación en la tarde de este miércoles, integrada por jugadores y familiares, para reivindicar sus necesidades, y pese a no haber podido intervenir en el Pleno (al no haber cursado la solicitud previa para ello), en el club entienden que se ha conseguido que se ponga el foco sobre su problema.

Eso por un lado. Por otro, desde el Menorca HC aguardan a que la protesta contribuya a acelerar que desde el consistorio se mueva ficha. «Nos dicen que trabajarán», explica al respecto desde el club Chino Lara, convencido de que el acto que se instrumentalizó 48 horas atrás jugará en favor de un club fundado en 2017, y que en sus orígenes se alojó en el CD Malbuger, «a coste del club», y que lo único que reclama es, al igual que el resto de entidades deportivas de la Isla, todas radicadas en recintos de titularidad pública, contar con una instalación acorde a sus urgencias, y que ponga fin a un peregrinaje que le llevó a jugar momentáneamente también en Cala en Porter. Noticias relacionadas El Menorca Hockey Club irrumpe en el pleno de Maó para reclamar un campo para jugar El Menorca HC, que presentará solicitud para tener voz en el próximo pleno (además el alcalde sí dejó constancia, en la sesión plenaria del miércoles, del motivo de la protesta), reclama poder ocupar, por unas horas a la semana el campo municipal de Bintalfa, en la carretera de Sant Lluís, cuya concesión tiene el Sporting de Mahón, fundado en 2013. Desde el Ayuntamiento recalcan que la situación escapa a su margen de acción e instan a las dos partes, Sporting de Mahón, actualmente dirigido por una junta gestora, y Menorca HC, a alcanzar un acuerdo al que según indican desde el hockey, el club sportinguista se niega. «Y los horarios nocturnos que nos proponen para poder usar el campo son inviables para los niños», sigue Chino Lara, que advierte «muy complicado» que el Sporting, «que se ha cerrado en banda», ceda a sus pretensiones, si bien considera que el Ayuntamiento «puede hacer presión», más en función de los «pocos equipos que tiene el Sporting de Mahón». Y es que, desde el Menorca HC valoran como «desproporcionado» el volumen de instalaciones de que dispone el club sportinguista, «contando con tan pocos jugadores». Por último, desde el Menorca HC, que actualmente cuenta con alrededor de 60 niños en sus equipos, repartidos en cinco categorías, dejan claro que se estudiará «al detalle» el actual contrato de cesión para con el Sporting de Mahón del campo Municipal. «Veo la cosa complicada, y que además va para largo, pero consideramos que nuestros planteamientos son justos», terminan desde el Menorca HC en voz de Chino Lara.