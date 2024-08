La 42 Copa del Rey Mapfre terminó este sábado en aguas de Mallorca con acento menorquín. El barco 'Kimpton Hotels Les Roches' del Club Marítimo de Mahón se impuso de forma brillante en la clase J/70 lo que le valió para recibir el premio de manos del Rey Felipe VI, igual que las siete categorías restantes.

El 'Kimpton Hotels' compitió bajo los colores del Club Marítimo Mahón y del RCN de Vigo y el armador Pepequín Orbaneja se ha rodeado en el equipo con el campeón del mundo, bronce europeo y campeón de España J/70, Luis Bugallo como patrón, así como el medallista olímpico portugués, Hugo Rocha, y los gallegos Pablo García y Yago Osuna.

De este modo, el 'Kimpton Hotels Les Roches' acabó en lo más alto tras la disputa de 12 pruebas en las que acabó con un total de 67 puntos por delante de los 93,5 y 112 del americano ‘Empeira’ y el barco con bandera turca ‘Denizcik’, segundo y tercero, respectivamente.

«Estoy muy feliz con el resultado, después de dos años rozando la victoria por fin ha llegado, gracias por supuesto al trabajo del equipo que ha sido de diez y también a la confianza de los patrocinadores, Kimpton Hotels y Les Roches, sin los cuales no habríamos tenido la oportunidad de intentarlo. Además me hace mucha ilusión ganarla bajo la grimpola del Club Marítimo de Mahon», señala un Orbaneja que suma ocho podios de once ediciones en las que ha participado.

Club Nàutic Ciutadella

Al margen, destacar que el 'Wanderlust', del CN Ciutadella, con el patrón Josep Pons Faner, finalizó en tercera posición final de su categoría. Este dijo tras la competición que la tripulación de su barco «creyó» y se «motivó» a medida que advirtió que sus posibilidades de podio iban 'in crescendo'.

«Ahora toca disfrutar y desconectar, para después analizar bien la regata y preparar el próximo objetivo, que es el Europeo del próximo año», terminó Pons.

