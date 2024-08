No habían pasado ni 24 horas desde su gesta en las aguas abiertas del Mediterráneo y ayer por la mañana el mahonés de 54 años, Joaquín Todo Pons, ya se estaba tomando tranquilamente un café en el puerto de Maó. Eso sí, con marcas visibles del gorro y las gafas, después que Todo lograra la hazaña personal de hacerse con el Canal de Menorca a nado y sin traje de neopreno, aumentando la lista de nadadores que en la historia de este canal han unido Menorca y Mallorca.

En esta ocasión, Joaquín Todo se lanzó al agua desde el Cap d’Artrutx, en Ciutadella, para nadar non stop hasta el Cap de Freus, en Mallorca; en total, 37 kilómetros exigentes que este nadador menorquín aficionado completó en apenas 13 horas y 51 minutos. Una travesía que le daría tiempo incluso para tener la compañía de delfines– ya en el tramo final de esta travesía balear– e incluso de un pez manta, ya de un considerable tamaño.

Todo se lanzó al agua anteayer a las 6:02h de la mañana, desde Cap d’Artruix, llegando a Mallorca a las 19:53h. A la salida el nadador de Maó se encontró un mar movido, pese a que luego gozó de una buena travesía hasta el kilómetro 30. Fue aquí cuando Todo sufriría las inclemencias de viento y olas grandes, que le complicaron mucho el final. «Fueron cuatro horas terribles, el cuerpo empezaba a estar muy cansado para la llegada», reconocía ayer Todo.

Todo, tras la travesía, en el puerto de Maó ya más relajado

Durante la travesía solo vio una medusa, si bien a la llegada, el barco de la organización le ‘invitó’ a hacer unos metros más al percatarse de unas cuantas más, para esquivarlas. «Por descontado, el peor momento, tanto física como mentalmente– debes de estar muy fuerte– sería en los últimos 7-8 kilómetros de canal; hasta aquel momento había disfrutado mucho de la travesía», señaló Todo, que estuvo acompañado en el agua de los nadadores locales, Martí Riera, Òscar Florit y David Simonet, junto al ‘observer’ Toni Huguet (Menorca Channel Swimm Assotiation) y con el patrón Joan Aguiló, conocido suyo de travesías hechas en Menorca, Eivissa y Santa Pola.

Sus primeras palabras

Ayer por la mañana y después de casi catorce horas a nado, Todo atendió a «Es Diari». «¿El motivo de hacer el Canal de Menorca? Pues la verdad es que se trataba de un reto que me propuse a principios de año y que me hacía mucha ilusión hacerlo», señalaba este mahonés, que previamente ya había visualizado cómo podría ser de duro el desafío en aguas abiertas. «El canal no fue ni más ni menos duro de lo que me había imaginado y la realidad es que en las aguas abiertas tienes que estar preparado para todo y entrenar mucho antes de hacerla», exclama, mientras descansa ya en Maó, disfrutando del logro conseguido. «Todavía a día de hoy no he tenido tiempo de pensar en nuevos retos pero me haría ilusión hacer la Batalla de Rande», avanza.