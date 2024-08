Año 2024 de ensueño el que está protagonizando el raqueta de Ciutadella, Sergio Martos, a día de hoy el tenista número 2 de España y el 112 del mundo ATP en la modalidad de dobles. El menorquín vuelve a ponerse al lado de uno de los grandes del tenis español, Pablo Carreño, para disputar otro de los torneos top mundiales como es el US Open 2024, último Grand Slam del calendario tenístico que se llevará a cabo desde el próximo lunes al 8 de septiembre en el USTA Billie Jean King National Tennis Center de Flushing Meadows. Martos competirá junto a Carreño en los Estados Unidos, gracias a la propuesta del medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que tiene un ranking protegido.

«Nos vamos al US Open con la clara y decidida intención de intentar pasar rondas», exclamaba ayer mismo para «Es Diari» Martos, quien este año en curso ya habrá debutado en dos grandes del calendario ATP como el Roland Garros y ahora en USA, sobre superficie dura. Ahí el ciutadellenc se encontrará, entre otros, a Novak Djokovic, quien ha ganado el US Open en cuatro ocasiones y llega como el campeón defensor– además de ser el actual medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París–, junto a Carlos Alcaraz, campeón en 2022, o Jannik Sinner, quien se consolida en la cima del ranking; la gran ausencia, la del mallorquín, Rafa Nadal.

Con este aterrizaje de ensueño de Sergio Martos en el abierto de los Estados Unidos, el menorquín prosigue con su escalada en el tenis mundial en dobles.

Un dilema olímpico

Mientras el insular va tachando sueños por cumplir, revela a este diario que le quedará todavía uno de mayúsculo, entre otros. El de participar en nombre de España en unos Juegos Olímpicos. Y es que el mismo Martos nos explicaba ayer que, como número 2 español tan solo por detrás de Marcel Granollers, para los finalizados JJOO de París, él era elegible. «El tema está en que justamente en dobles no va por ranking la cosa sino que lo decide el capitán de la Copa Davis, que es David Ferrer», detalla, mientras recuerda los partidos de la dupla española, Rafa Nadal-Carlos Alcaraz. «Fueron ellos dos y la otra, Granollers y Carreño pero sí, ojalá me llegue la oportunidad de unos JJOO. Es algo que sueñas desde pequeño, lo he seguido con mucho entusiasmo y molaría mucho vivirlo», exclama.

Reflexiona en este sentido el de Ciutadella que el tenis en este sentido, «es algo diferente a otros deportes, ya que tenemos competiciones prácticamente cada semana y no nos preparamos a cuatro años vista unos JJOO, como sí en otras disciplinas», asegura, cuestionado por si vería factible Los Ángeles 2028. «Por ahora tengo otros retos pero si todo fuera bien y estando más cerca me viera con opciones seguro que sería un gran desafío y motivación. Es un sueño el 2028», asevera. «En París las dos parejas que fueron eran inmejorables, nada que decir. No estuvieron a mal nivel los dos primeros partidos Nadal-Alcaraz; en cuartos, los americanos estuvieron mejor que ellos y jugaron un dobles tácticamente sobre todo mucho más efectivo y se notó», analizó, hablando del futuro de Nadal. «Dudo sobre lo que decida pero creo que el año que viene todavía se dará alguna oportunidad más y espero y deseo que así sea», zanjaba, Martos.