El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) se ha mostrado feliz de haber vuelto a ganar una carrera en el Mundial casi tres años después, al imponerse este domingo en el Gran Premio de Aragón, y ha asegurado que «si te paran los pies, te salen alas», además de recalcar que el objetivo es «ir confirmando las sensaciones y acumular podios».

«Como me dijo un amigo mío el sábado: 'Si te paran los pies, te salen las alas', así que estas alas tocará ahora reforzarlas para ver si podemos volar alto», señaló en declaraciones a DAZN. «Dicen: 'Vuela alto, no seas palomo en el mar que la gente dispara a matar', entonces tendremos que intentar ir reconfirmando estas buenas sensaciones», añadió.

El de Cervera, que volvió a vencer 1.043 días después, se acordó de todos los que le han apoyado en estos años difíciles. «La mayoría de los que me han ayudado están aquí, mi familia, mi pareja, mi equipo... Me he sentido muy arropado. Aunque un deportista esté solo en pista, no está solo en casa. En los malos momentos, son los que están ahí y son los que te ayudan a sacar las alas», afirmó.

Por otra parte, el octocampeón del mundo espera «ir confirmando las sensaciones, acumular podios y alguna que otra victoria para preparar el próximo año». «Eso no quiere decir que a partir de ahora vaya a ganar todas las carreras, pero sí que esto te da mucha confianza y el objetivo es acumular podios», finalizó.