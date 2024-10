El piloto español de MotoGP Joan Mir (Repsol Honda) ha reconocido que se siente «confiado para la carrera larga» del Gran Premio de Japón, en la que saldrá decimoséptimo, a pesar de no haber podido terminar la esprint de este sábado, ya que está satisfecho con «la velocidad» que han mostrado este sábado.

«Es fácil mirar nuestra posición y estar disgustado, pero si nos fijamos en lo que ha pasado hoy, en general ha sido un día de cosas positivas. En la primera vuelta he estado a punto de derrapar en la curva 10 y, cuando he llegado a la 11, no he podido frenar y me he ido a la grava. Me he recuperado y, después de un par de vueltas, he podido recuperar la velocidad y tengo que decir que estoy contento con mi ritmo», señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

En este sentido, confesó su confianza para la carrera del domingo. «Los tiempos eran los mismos que los de los que luchaban entre los ocho primeros, así que tenemos que estar contentos con ese nivel de mejora. Una posición más adelantada en la parrilla de salida nos ayudaría mucho. Me siento confiado para la carrera larga de mañana con la velocidad que hemos demostrado hoy», señaló el balear.

Por su parte, su compañero de equipo, el italiano Luca Marini, se mostró «sorprendido» con el «ritmo» de su moto. «Estaba muy cerca del grupo que tenía delante y nuestra posición no es tan mala, así que tengo que estar satisfecho con lo de hoy si miramos dónde estábamos ayer y dónde empezamos la carrera», expuso.

«Sabíamos que el trazado de esta pista sería difícil para nosotros, pero hemos podido luchar y progresar, que es la clave. Ahora tenemos que comprobar los datos de los demás pilotos para ver qué están haciendo diferente. Hay que probar algunas cosas más por la mañana para dar un paso más, pero estamos progresando y ahora podemos hacerlo en cada carrera», finalizó.