Los más de 500 participantes de la novena edición del Artiem Half Menorca acabaron reventados después de la prueba de triatlón desarrollada en la costa norte de la Isla.

Todos los atletas sufrieron en menor o mayor medida el desgaste de la subida a la Torre de Fornells. En el caso de la prueba reina, la Half, implicaba que los participantes repitieran tres veces el pesado ascenso. «Estoy seguro de que no seré el único que lo diga: la subida a la Torre ha sido lo más exigente. Subirla tres veces no me ha hecho mucha gracia la verdad», comenta entre risas Nil Cubas, competidor en la prueba por equipos.

Y razón no le falta al ganador de la última edición de la Lliga de Curses d’Estiu. La vencedora en la categoría femenina absoluta, Victoria Benavides, también hacía referencia a ello. «Las tres subidas a la torre ya han sido el colmo. Las he tenido que hacer caminando porque ya no tenía más margen y las hacía más rápido andando que corriendo», añade abrumada la atleta mallorquina.

«Hay que sacar mucho valor... No son muchos metros, pero a medida que vas acumulando subidas, pues te acaba quemando un poco», remata Cubas.

Ídolo local

Viviendo un nuevo baño de masas en la Isla, Nil Riudavets demostró una vez más por qué está en el mejor momento de su carrera, tal y como afirmaba él mismo en las semanas previas a la consecución del bronce en los Juegos Paralímpicos de París.

Nil Riudavets se adjudicó la Short. | Manolo Barro

«Salí segundo del agua junto a Dani Molina y en bici iba primero hasta el kilómetro 25 o 30, más o menos, hasta que me cogió Sebastià Gelabert», recuerda el triatleta mahonés sobre el inicio de la prueba de corta distancia. Precisamente, el mallorquín acabaría la prueba en segunda posición al claudicar contra el héroe local en el tramo a pie, el verdadero punto fuerte de Nil, el cual ya atestiguó en la competición olímpica. «Se me ha ido un poco en bici, pero a la hora de correr le he podido remontar», explica sobre los instantes finales de su nuevo triunfo. «Estoy supercontento de poder correr en casa y conseguir la victoria. He disfrutado mucho de la carrera en un sitio como Fornells, con la gente de casa cerca. La organización de Artiem, con la colaboración de Elitechip y Turisme Menorca, ha sido una pasada», expresaba muy feliz.

Acabarla, el gran objetivo

Metido de lleno en su particular pretemporada, Cubas notó el plus que le ha aportado completar una prueba tan dura como la Artiem Half. Ha percibido un gran cambio en el hecho de pasar de «unas carreras de verano que forman parte de la fase de mantenimiento, en la que la más larga es de 4 kilómetros, a competir en una media maratón». «Soy un corredor acostumbrado a pruebas de 800 y 1.500 metros», recalca el también árbitro en 2ª RFEF.

«Hemos acumulado un par de metros y me lo he tomado como un rodaje. Lo importante era acabar la carrera», resume. La prueba más parecida que había disputado hasta el momento era el Triatlô Olímpic Son Bou de 2021, pero que «nada tiene que ver con la Artiem Half». «La organización es una pasada, está muy bien montado. Muy bien por todos los jueces y todos los voluntarios, además de toda la gente que animaba. En ningún momento se me ha pasado por la cabeza decir ‘ostras, estoy sufriendo’, porque a la mínima que podía haber un posible indicio de sufrimiento, la gente animaba y te obligaba a seguir corriendo», rescata sobre el dispositivo montado y el gran ambiente vivido alrededor de la Artiem Half.

Victoria Benavides se expresa en la misma línea que Nil, valorando de forma excelente el desempeño de la organización: «Ha sido de diez». La atleta del Can Calco mallorquín se sacó la espinita clavada hace dos años en el triatlón olímpico, una edición en la que se tuvo que retirar, de la mejor forma posible. El «sofocante calor» no le ayudó en el trozo a pie, que se le acabó haciendo «muy larga» pese a ser su gran fortaleza. En el mar tampoco se acabó de encontrar del todo a gusto. Sin embargo, experimentó «muy buenas sensaciones» sobre la bici y eso le permitió hacerse con la victoria.