La cabeza y el corazón del Doctor Sergi López (1976), ciutadellenc que ejerce de médico de familia en la localidad mallorquina de Porto Cristo, no paran de dar vueltas y latir. López vuelve a afrontar un reto solidario mayúsculo y correrá este próximo mes de noviembre dos Ironman en dos días seguidos con el fin de conseguir fondos para una nueva silla de ruedas para la joven Anahí, que sufre parálisis cerebral. Este menorquín tratará de completar la friolera de dos Ironman en 48 horas; dicho de otra manera, unos 452 kilómetros en dos días a nado, bicicleta y carrera a pie, suponiendo una gesta mayúscula para López, que deberá nadar 7.600 metros, realizar otros 360 kilómetros en bicicleta y correr a pie dos maratones completas (84 kilómetros), los próximos sábado 2 y domingo 3 de noviembre.

La mallorquina Anahí, a punto de cumplir la mayoría de edad, es hija de la campeona de halterofilia, Shella Badaseraye, recientemente proclamada subcampeona de España de ‘powerlifting’, y es el nuevo objetivo solidario del galeno ciutadellenc, que ya nos empieza a tener acostumbrados a afrontar retos inverosímiles con los que dar visibilidad a enfermedades o ayudar a los más necesitados médicamente, siempre a través del deporte. Y Anahí necesita una nueva silla de ruedas por su parálisis cerebral, con la que mejoraría su calidad de vida en el día a día. «Esta vez es para ayudar a Anahí, una niña con parálisis cerebral del 98%, a conseguir una silla de ruedas especial que necesita urgentemente. La historia de Anahí y su madre, Shella Badaseraye, es terrible y está llena de superación y valentía», dice López en sus redes sociales de esta madre e hija de Nigeria y afincadas en Mallorca, donde el menorquín realizará su odisea. La natación en la Piscina Municipal de Felanitx, la ‘bici’ por el Pla de Mallorca y el correr será en Manacor el primer día y el segundo en Cala Millor.

López, decidido a lograrlo

«Anahí necesita ayuda urgentemente. Entre todos podemos ayudarla. Gracias a todos por ayudarnos a dar visibilidad y aportar vuestro grano de arena para que pueda conseguir esa silla de ruedas adaptada que tanto necesita para seguir adelante», expresaba este exjugador del Club Bàsquet Boscos en sus categorías inferiores. Y es que le restan apenas dos semanas a Sergi López para afrontar esta nueva locura, para la que cree que sí se ve capacitado y la ve posible: «Yo creo que sí puedo conseguirlo y confío que así será. Sacaremos todas las fuerzas teniendo siempre presente a Anahí y a su madre y ellas me darán fuerzas en los momentos difíciles», exclama emocionado.

Fue precisamente a través de una hazaña solidaria reciente realizada por el Doctor López cuando la madre nigeriana de la niña se puso en contacto con el triatleta, explicándole su particular caso y las opciones que podía haber de emular las doce Ironman en doce meses– una cada 30 días– que completó López con el objetivo de visibilizar una enfermedad diferente cada vez que se vestía de corto el médico de familia. «Fue Shella misma la que se puso en contacto conmigo al enterarse que había logrado lo de las doce Ironmann y la verdad es que me impactó su historia de su hija y no podía decir que no. Tras pensármelo, no dudé en aceptar porque Shella me ha demostrado su espíritu luchador», acaba López.