La joven luchadora menorquina Melania González vuelve al ring, con motivo de la velada que bajo el título ‘Llescas i sobrassadas’ implicará, este sábado, una nueva jornada de MMA en la Isla.

¿A qué edad se inició en el mundo de la lucha y qué la motivó?

—Empecé a los 11 años, motivada por la oportunidad de entrenar en el primer club de MMA de Menorca.

¿Considera que los deportes de lucha son machistas o se ha sentido siempre cómoda y respetada?

—Para mí, este deporte no es nada machista. Siempre me he sentido cómoda y valorada.

¿Siente nervios en los días previos a la competición o se siente tranquila?

—Estoy muy tranquila para este combate; confío en la preparación que me han dado mis entrenadores, Fabià Sintes y Mattia Giordano. Me enorgullece representar a Menorca en esta velada de 'Llescas i sobrasadas' y, especialmente, a mi club, Levium Armorum.

¿Ha notado cambios en su físico desde que entrena en estas disciplinas?

—Sí, lo he notado, sobre todo, en mi resistencia y fuerza, que han mejorado mucho.

¿Cómo describiría su relación con maestros y compañeros?

—Mi relación con ellos es excelente; en el club somos como una familia.

¿Recomendaría este tipo de entrenamiento a otras chicas?

—Sin duda que lo recomendaría. Te ayuda a concentrarte en ti misma y a sentirte bien contigo.

¿Ha mejorado su confianza y seguridad en sí misma?

—Mucho. Ahora me siento segura y capaz de defenderme si es necesario fuera del gimnasio.