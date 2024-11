Ha protagonizado momentos que también forman parte de la trayectoria de Rafael Nadal, que hace unos días también puso fin a su carrera profesional. Instantes e imágenes tensas en la pista que llegaron a sacar de sus casillas al tenista de Manacor. Este domingo, en Málaga, el brasileño Carlos Bernardes puso fin a su carrera como juez de silla tras el encuentro que dirigió entre el italiano Matteo Berrettini y el neerlandés Botic Van de Zandschulp, el primero de la final de la Copa Davis entre Italia y los Países Bajos.

Durante más de tres décadas, el árbitro sudamericano arbitró su último encuentro en la pista del Palacio de los Deportes Jose María Martín Carpena de Málaga. En un evento en el que dijeron también adiós Rafael Nadal y el neerlandés Wesley Kohhlhof, Bernardes, uno de los jueces de silla más respetados, se despidió también como profesional.

Bernardes, que hace una semana ya dirigió la final de las Finales ATP entre Jannik Sinner y el estadounidense Taylor Fritz ha sido testigo de alguna de las grandes rivalidades de la historia del tenis duran treinta años y más de 8000 partidos. Al brasileño se le recuerda, además, por una polémica que mantuvo con Rafael Nadal en el 2010, en el duelo que el español disputó con el checo Tomas Berdych, que el balear reclamó como buena y el juez de silla se la concedió a su rival.

«Mira mi mano. ¿Cómo quieres que juegue con la mano así? ¿Es mi culpa si sudo mucho? Te digo una cosa. Te lo digo en serio, voy a pedir que no me arbitres nunca más porque no puedo más contigo, en serio. Y yo no tengo ningún problema contigo, pero yo no puedo más», le espetó Nadal a Bernardes durante el torneo de Río 2015, cuando le señaló al balear dos warnings por tardar en sacar.

«Eres el que me pita y el que me mete más presión de todo el circuito, de todos, y si no, mira los vídeos». En otra ocasión, Bernardes impidió a Nadal acceder al vestuario para cambiarse los pantalones después de que el balear se los colocara al revés. Pero el momento más recordado y cumbre llegó en la Copa de Maestros de 2010, cuando Nadal tuvo una acalorada discusión con Bernardes por el bote de una bola. El mallorquín explotó y dejó para la historia una frase todavía recordada: «Me estás diciendo una barbaridad, Carlos».