Brutal, apasionante y compleja temporada tanto de competición como de mejora y aprendizaje a pares la que le espera al regatista de Maó, Joan Cardona. El menorquín, como ya avanzamos en este diario hace dos semanas, se ha inmerso de lleno en una nueva clase, la Nacra, en la que junto a su compañera, Nicole Van der Velden, se han puesto entre ceja y ceja plantarse en los siguientes Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en disposición de intentar estar en lo más alto. Y además, una temporada más, Cardona forma parte ya del equipo español del circuito de SailGP, la Fórmula 1 del mar, con quienes desde esta semana empiezan a defender el histórico título logrado la campaña anterior.

Dos retos tan diferentes como mayúsculos y atractivos para Joan Cardona, ya qué en uno buscarán repetir la gloria del pasado año y en el otro, prepararse duro física y tácticamente para el ciclo olímpico de cara a los EEUU 2028.

«Llevamos bien la presión en SailGP»

El regatista menorquín, en una entrevista concedida estos pasados días a El Relevo, hablaba de este curso 2024-25 que empieza ahora. «En Tokio me flipó vivir unos Juegos Olímpicos, hice una intentona para París y no acabó de cuajar», dice, de una clase que desapareció de los Juegos y tuvo que probar en láser. «Me centré en crecer como regatista para abrirme ese abanico y ahora, con mucho más conocimiento, me embarco en la clase Nacra con una de mis mejores amigas y una gran regatista como es Nicole Van der Velden. Estamos con muchas ganas de apretar y ver hasta dónde podemos llegar», expresa Cardona en El Relevo. «Y en Sail GP todos llevamos bien esa presión, es verdad que no nos sentimos la referencia del circuito aunque hayamos ganado porque como todos sabemos el formato de la competición permite ganar sin ser realmente el mejor», señala.