Sergio Martos dio carpetazo este pasado fin de semana a la temporada 2024 de tenis en su modalidad de dobles y lo hizo el tenista de Ciutadella jugando una nueva final de Challenger, en estos días pasados, en el Open Maia de Portugal. Martos, que en esta última ocasión del curso formó pareja con el tenista belga Kimmer Coppejans, cayó en la gran final lusa por 1-6/6-3/5-10 frente al tándem formado por el francés Theo Arribage y el portugués Francisco Cabral. En este último gran torneo de la temporada el menorquín se despedía con una buena semana de tenis y con muy buenas sensaciones, si bien, Martos no acaba el 2024 ni mucho menos satisfecho de cómo le ha ido.

Sergio Martos actualmente se encuentra el número 113 ATP en la modalidad de dobles, un puesto de privilegio que, sin embargo, no le sabe a mucho al zurdo, después que su objetivo inicial este 2024 era entrar en el preciado y a la vez complicado top100 mundial. Un desafío que ahora ya sí, en serio, se propone para el 2025, sin excusas. «Este 2024 era sin duda uno de los objetivos que tenía finalizar el año entre los 100 primeros y al final no ha podido ser, quedándome con mal sabor de boca en este sentido», admite, sin fisuras, Martos, confiado en que este 2025 sí, «lo consiga ya que seguirá siendo mi principal desafío, después de un año con altibajos».

No todo ha sido ni mucho menos malo en este 2025, disputando varias finales y ganándolas y sobre todo, como un hecho histórico para él mismo y para el tenis balear, debutando en dos Grand Slam como el Roland Garros y el US Open, como la nota más positiva del 2024. «Eso ya no me lo quita nadie», bromea el menorquín, que espera y desea, «tener más oportunidades de jugar estos torneos. Estar al lado de un grande de nuestro tenis como Pablo Carreño ha sido brutal para mí, al lado de las grandes estrellas ATP», destacaba este martes satisfecho en este sentido, mientras pretende seguir subiendo escalones en el mundo del tenis en dobles, pasando de los Futures a los Challengers y ahora con la mente en los ATP, la primera división del tenis. «Todo pasa pienso yo de cara a este próximo 2025 en lograr una mayor regularidad en los Challenger y poder mejorar de esta manera mi ranking para acceder a ATP más asiduamente», desvela en voz alta.

Sin embargo, sabe y es del todo consciente Sergio Martos que lo principal de cara al próximo 2025 es lograr encontrar una pareja de juego estable, con la que ganar en regularidad y confianza para asentarse en las pistas. En este sentido señala el insular que, de momento, «no lo tengo pero tengo claro que será un aspecto determinante de cara a mi futuro más inmediato encontrar esta regularidad con un mismo raqueta y poder acumular varios meses seguidos de la mano», piensa, viéndolo como un aspecto «clave para acabar de dar el salto al top100. En verdad me falta muy poco», asevera convencido de sí mismo.

Precisamente, Martos cierra el 2024 jugando con diferentes tenistas; eso sí, mejorando las sensaciones en este tramo final de la temporada.

Girona por la RV Tennis

Aprovechó Martos sus palabras con este diario para anunciarnos que de cara a este próximo curso tenístico 2025 pasará a militar en el Tennis Girona catalán, después de varias temporadas enrolado en las filas de la RV Tennis Academy de Barcelona. El mismo Martos señalaba este martes que ficha por el Girona, «porque conozco a entrenadores de confianza en este club que me gustan y además también, porque quería hacer un cambio», señalaba el ciutadellenc, a punto para venir a pasar las fiestas navideñas junto a su familia y amigos en la Isla.