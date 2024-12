El fútbol americano femenino está al alza poco a poco en España. Empezaron siendo unas pocas las mujeres que se atrevieron a ponerse el casco y correr con el ovoide hasta la línea de ‘touchdown’ y a día de hoy el progreso ha sido notable, yendo en aumento las féminas que juegan al fútbol americano. Mucho esfuerzo, dedicación y, sobre todo, pasión e ir rompiendo barreras, han sido las claves para que este deporte en nuestro país siga creciendo en cantidad de mujeres que lo practican y también en calidad. Uno de los últimos casos– en clave menorquina– es el de Noa Moll Cortés (Ciutadella, 18 años), que actualmente cursa el grado en ciencias de la actividad física y deporte en el INEFC de Barcelona y que tras empezar a jugar al fútbol en la UE Sami a los siete años, desde este curso 2024-25 combina el fútbol 11 tradicional con el fútbol americano.

Moll, que jugó su último curso en el Sami el año pasado siendo segundo año de juvenil con el equipo de la Lliga Autonòmica, milita en el equipo Womens Soccer School en la categoría Preferente juvenil femenina de Catalunya– en el fútbol 11– y ha fichado con las Barcelona Búfals de fútbol americano, donde milita desde el año pasado su paisana ciutadellenca, Ruth Álvarez, miembro además de la Selección Española. «Justo supe la zona a la que iba a vivir en Barcelona busqué equipo y vi que la Womens cerca de mi residencia. Envié un correo y hablé por teléfono con el entrenador, quien me explicó el funcionamiento del grupo. Posteriormente hice una prueba y luego ya fiché», nos relata Moll, en su primer año en la escuadra barcelonesa. Por otra parte, la deportista ciutadellenca se inició en el fútbol americano a principios de octubre de este año con las Barcelona Búfals. «Empecé a jugar porque una prima segunda mía juega y me dijo de ir a probar».

Noa Moll, con las Womens Soccers.

Noa Moll lidia día a día con los estudios y con los entrenamientos nocturnos en las dos modalidades deportivas, entre el balón de fútbol y el ovoide. «Puedo compaginar los dos porque a fútbol entreno los lunes, miércoles y viernes y a fútbol americano entreno los jueves y viernes. En el fútbol juego de lateral y de central, mientras que en el fútbol americano ocupo la posición de receptora», nos detalla Moll, quien consigue básicamente logra compaginar los dos deportes, «porque la competición de fútbol americano aún no ha empezado, empieza el mes que viene. Los dos me hacen sentir bien, ya que el deporte en general me gusta y me lo paso bien practicándolo». En el juego, «en ambos deportes las zonas con menor gente son las bandas. En el fútbol siempre es importante abrir a banda mientras que en el fútbol americano es siempre mejor correr cerca de la línea de banda», nos detalla Moll, quien detalla a «Es Diari» que la principal diferencia, «es que en defensa, en el fútbol, hay que defender siempre tapando portería mientras que en el fútbol americano es siempre mejor evitar que los atacantes vayan por las bandas», narra, reconociendo que, «a veces me lío un poco cuando tengo que defender en el fútbol americano; me cuesta porque es contradictorio al fútbol», expresa, tras debutar en la modalidad sin contacto (flag fútbol), hace apenas dos semanas.

Será en enero cuando Moll empezará con contacto. «Me hace ilusión empezarlo pero al mismo tiempo respeto porque es muy diferente el nivel de contacto entre el fútbol y el fútbol americano», admite una Moll que el día de mañana se ve jugando, «más en serio en el fútbol porque al final llevo jugando muchos años y no me veo en un futuro sin jugar. Al fútbol americano, de momento, jugaré este año y el que viene ya veré», acaba.