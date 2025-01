Pablo Carreño y Jessica Bouzas fueron los líderes de un grupo español dirigido por José Antonio Sánchez de Luna, técnico del gijonés. que acabaron muriendo en la orilla en la última United Cup 2025. Ellos dos fueron en esta cita internacional para España los líderes absolutos de un equipo nacional en la United Cup que se vería completado por Carlos Taberner, Marina Bassols, la mallorquina Yvonne Cavalle-Reimers y el tenista de Ciutadella, Sergio Martos. Sin embargo, además de suponer para el ahora nuevo jugador del Girona Tennis su debut con la zamarra española, también lo fue y en este caso como entrenador profesional para su paisano y también laureado jugador ciutadellenc Àlex Mesquida, quien en esta United Cup ejerció de preparador en la cita de Martos, junto al seleccionador, Sánchez de Luna.

Mesquida pudo vivir de primera mano e intensamente su estreno como técnico en una cita mayúscula como la United Cup y entre top mundiales, después de haber vivido un largo y fructífero periplo en los Estados Unidos, en la Seward County primero y luego la Lipscomb University, pese a los problemas de espalda vividos en su última etapa norteamericana. «El capitán del equipo español era José Antonio Sánchez de Luna pero luego cada jugador podía llevar a su propio entrenador. Y ahora que en mi caso estoy residiendo en Australia este año, Sergio Martos me puso como su técnico, tanto para la United Cup como para el Open de Australia», nos explica a «Es Diari», desde tierras australianas.

Y es que en sus primeros pinitos ya como entrenador, Mesquida ha tenido el privilegio ya de vivir esta gran cita y ante todo un Tsitsipas mismo. «Yo repetiría todas las veces posibles esta experiencia, no sé si se volverá a dar la posibilidad otra vez en el futuro pero haber podido compartir esta experiencia con Sergio Martos, la verdad, se lo agradezco mucho», exclama el ciutadellenc, quien emprende su nueva aventura vanguardista como técnico. «Ya he ejercido de entrenador antes pero no a un nivel profesional como la United Cup o el Open de Australia y la verdad que sí que me gusta y a lo mejor en un futuro sí que me gustaría dedicarme», abunda, ya más de carácter profesional. Un Mesquida eternamente agradecido a su paisano por esta oportunidad única: «Si no fuera por él yo no hubiera estado ahí. Al final, yo estaba por él. Pero sí, sentí un gran orgullo de poder ver como oportunidades como estas aparecen cuando luchas y eres constando como él porque la verdad es que se lo merece y más».

Técnico del KDV Tennis Club

Mesquida, entrenador ahora en Australia en el KDV Tenis Club– donde prepara el grupo de competición júnior– relata que en la United Cip, «disfruté mucho, lástima que perdiera tan ajustado pero es experiencia que obtiene en estos partidos. Si Sergio sigue haciendo su trabajo como toca, que lleva tiempo haciéndolo– y el nivel que tiene– creo que este año puede llegar al top100», cierra.