Claudia Subirats Pons (Ciutadella, 1995) es veterinaria de campo especializada en equinos y además se dedica al entrenamiento privado de caballos y conducción de sus animales en Mallorca, donde reside desde 2018. Actualmente tiene 24 caballos en entrenamiento, tres en propiedad y 21 de otros propietarios que requieren de sus servicios, residiendo en la isla mayor por su trabajo y sí, para disfrutando de lo que le gusta. Y no le ha salido mal ni mucho menos la jugada a Subirats, que esta temporada 2024 la finalizó con el premio de Regularidad en Entrenadores de las Illes Balears, delante de Joan Pocoví y del también ciutadellenc, Biel Mesquida, como anunció la federación autonómica.

La ciutadellenca, cuyo nombre suena con fuerza en el trote balear de hace unos años, habló ayer con «Es Diari» de su galardón. «Sería muy egoísta hablar de que este premio es solo mío porque para nada es así. Detrás hay muchas horas de trabajo con todos los caballos que están y han estado en casa y muchas horas de trabajo de Miquel (su pareja), mías y de gente que nos ayuda», exclama Subirats, quien admite que el reto del 2024, «era ganar la regularidad de entrenadores y el casco de oro; lo hemos sudado pero ha valido la pena», dice, ganando este último premio su pareja. «Para mí supone una gran recompensa a todas esas horas invertidas en los caballos, una superación y una gran motivación para seguir», exclama la menorquina.

Recuerda Subirats que cuando llevaba un tiempo en Mallorca se compró un caballo, al que le hacía todo en cuidados y lo conducía, «siempre siguiendo los consejos de gente profesional, que en Mallorca hay muy buen nivel. Después empecé una relación sentimental con mi actual pareja, Miquel Mestre– conductor profesional y entrenador–, «y empecé a tocar muchos caballos al día, de diferentes edades, y adentrarme más en el mundo de la preparación», nos señala, de sus inicios como entrenadora. Y es que ambos han montado una finca en su casa destinada a la preparación de caballos de trote de alto rendimiento, con dos pistas diferentes, piscina y noria. «Es un trabajo conjunto suyo y mío aunque solo aparezca mi nombre como responsable o entrenadora de los caballos; al igual que tenemos un gran equipo con otras personas que nos ayudan mucho al cuidado diario de los animales», nos cuenta, quitándose popularidad.

Mientras, Subirats sigue compitiendo a nivel amateur. «No me quejo en absoluto. Mis caballos suelen ser muy agradecidos y aunque no siempre optemos a podio, hacen muy buenas carreras», dice, tras un 2024 con 46 carreras disputadas y nueve primeras posiciones, nueve segundos, tres terceros y ocho cuartos. Eso sí, su meta, siendo realista, es ser «muy buena veterinaria equina, el trote lo tengo en un segundo plano de mis prioridades aunque me veo mejor entrenadora que conductora, ya que para ser buena ‘jockey’ debes tener mucha mano y rapidez en la decisión de las acciones dentro de la carrera. En cambio, en la preparación de un caballo, puedes tardar meses y sobre todo y lo más importante, que eres el caballo y tú, sin nadie más», nos analiza desde Mallorca la ciutadellenca. «Uno debe ser muy consciente de que los animales deben mostrar su mejor versión en tres minutos y que detrás de estos tres minutos puede haber meses de trabajo», exclama, centrada en este 2025 en «seguir mejorando en la salud y bienestar de los caballos y, sobretodo, seguir creciendo junto a todo mi equipo y obteniendo resultados similares a 2024», clama Subirats, para quien en el mundo del trote la mujer está «valorada, ya qué en las carreras no hay distinción; tanto pueden participar mujeres y hombres».

Inicios del Club Hípic Ciutadella

Pese a no tener familia vinculada al caballo, desde muy pequeña ella tuvo claro que quería ser veterinaria y montar a caballo y sus padres la apuntaron al Club Hípic Ciutadella, con apenas siete años. «Posteriormente descubrí el mundo del trote y me enamoró, siendo mi primer caballo en propiedad un trotón (Nemo Victory), a los doce años. Y también mi primera competición oficial fue a esta edad», recuerda con nostalgia de Torre del Ram en su Ciutadella natal. «Luego empecé con los caballos de otros propietarios, hasta que mis padres me compraron el mío», dice, siempre muy pendiente de los resultados de las carreras de su ciudad de nacimiento que publica la misma página Federació Balear de Trot.