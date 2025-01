ConectaBalear sigue apostando fuerte por el deporte menorquín y tras patrocinar ya a Gemma Triay y Lô Esport, ha anunciado un acuerdo de patrocinio con Nil Riudavets, el triatleta paralímpico menorquín que ha demostrado una extraordinaria capacidad de superación y perseverancia. Con este acuerdo, ConectaBalear se convierte en su patrocinador durante un año, reafirmando su compromiso con el deporte local y, ahora también, paralímpico. Una colaboración que como se dijo en su presentación en Mallorca, «promete ser clave para Nil Riudavets en su carrera deportiva», señalaron.

Durante la presentación se subrayó la importancia del patrocinio, que no solo apoya a Nil, «sino que también refuerza los valores de esfuerzo, inclusión y superación que ConectaBalear promueve como empresa», se dijo de este referente en el triatlón paralímpico, bronce en los Juegos Paralímpicos de París 2024 en la categoría PTS4, un logro histórico para Menorca y el deporte paralímpico.

«Estoy muy agradecido y emocionado por comenzar esta colaboración con ConectaBalear. Este apoyo es un paso importante en mi carrera y me motiva aún más para seguir superando obstáculos y alcanzando nuevas metas. ConectaBalear comparte mis valores de esfuerzo, resiliencia y superación, y estoy convencido de que juntos podremos seguir avanzando y llevando el deporte paralímpico a nuevos horizontes. Estoy muy agradecido de que una empresa como es esta apueste por confiar en mí y en mi proyecto deportivo», dijo el de Maó, ante una empresa para la que es, «un verdadero honor apoyar a Nil, un atleta que no solo representa los valores de superación, sino también el espíritu de lucha y resiliencia. Este patrocinio es una forma de fortalecer nuestro compromiso con el deporte local y paralímpico, apoyando a un deportista de la talla de Nil que, a pesar de las adversidades, sigue demostrando que los límites están para superarlos», afirmó Joan Miquel Durán, CEO de ConectaBalear.

Más ambicioso que nunca

Desde la sede central de Manacor Riudavets habló del 2025. «Me gustaría conseguir mejores resultados en las pruebas del calendario internacional, mantener la regularidad y seguir estando en el podio. Además de conocer lugares nuevos y pedalear por sitios en los que no he estado antes. Y lo más importante, hacer todo esto compartiéndolo con la gente a la que quiero», señaló.

«Mi cabeza siempre funciona con nuevos retos e ilusiones, creo que lo que me mueve en líneas generales, es el hecho de ser mejor deportista cada día, pero me encanta salir de mi zona de confort y enfrentarme a diferentes retos. El año pasado el reto estaba claro, eran los Juegos Paralímpicos de París, eso centró toda mi preparación. Para este, sí es verdad que el Mundial de Australia en octubre es la prueba más importante, pero me apetece ponerme retos en ciclismo y carrera para este inicio de temporada. Para evolucionar al final has de salir de tu zona de confort y esto te hace crecer deportiva y personalmente», abundó, dejando clara una frase: «Me quedan muchos sueños por cumplir».