El pasado fin de semana se disputó el Trofeu Sant Antoni de vela, organizado por el CN Ciutadella, para las clases Optimist e Ilca4.

Los tres clubes de la Isla, Club Marítimo de Mahón, CN Villacarlos y el anfitrión, tomaron parte en la competición, que tuvo los siguientes resultados.

En optimist D masculino ganó Aran Torrado (CNC), segundo fue Javier Sintes (CMM). En Optimist D femenino, ganó Megan Segui (CNV), seguido de Sara Jaen (CMM) y de Luce Martin (CNV). En sub 11 masculino, victoria de Borja Morro (CNC), seguido de Heros Pons (CMM) y de Louis Amiel (CMM).

En sub 11 femenino, victoria de Núria Mariages (CNC), seguida de Mar Gavari (CNC). En sub 13 masculino ganó Marc Gregorio. En sub 13, lo hizo Gràcia Crussells (CMM). En sub 16 masculino, Sergio Díaz, en sub 16 femenino, Duna Masferrer. En Ilca 4 masculino, Lluís Mascaró, en Ilca 4 femenino Blanca Sintes, en Ilca6 masculino, Harrison Moore, y en Ilca6 femenino, Inés Abreu.