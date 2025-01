El equipo de gobierno de Ciutadella ha evitado comprometerse a hacer realidad el proyecto para la construcción de cuatro pistas de pádel cubiertas junto a la zona deportiva de la Rotonda del Cavall a lo largo de este año. El concejal Miquel Ametller admite que en la administración «las cosas no son tan rápidas como querríamos» y que todavía se hallan en la fase de subsanación de deficiencias de la propuesta técnica.

La intención municipal es licitar en un mismo concurso las obras de construcción y la gestión posterior de las pistas a una empresa privada. Se hará «siempre que sea posible» durante este año, pero sin comprometerse todavía con un plazo.

Ametller respondía así a una moción del Partido Popular que en el pleno del jueves solicitaba un compromiso expreso para ejecutar las obras en 2025. La construcción de las nuevas pistas de pádel está prevista en el plan de equipamientos deportivos aprobado en el mandato anterior, bajo el gobierno de izquierdas. Durante el efímero paso de los populares por el gobierno se rectificó el proyecto inicial para no afectar a las actuales instalaciones del tenis.

«Ciutadella es uno de los pocos municipios que no tiene pistas cubiertas de pádel y muchos aficionados se tienen que desplazar fuera del municipio», lamentó el concejal del PP Nicolás Blanco, «el equipo de gobierno nos respondió en septiembre que esperaban que el proyecto fuera una realidad a finales de 2025 y buscamos un compromiso expreso».

Finalmente, la propuesta no puso de acuerdo a gobierno y oposición, entre reproches mútuos por no haber avanzado lo suficiente con el proyecto durante sus respectivos mandatos. Miquel Ametller sí admitió, no obstante, que contar con este equipamiento es una necesidad y lamentó que no se hubieran dado más avances durante la etapa de gobierno del PP.