La selección de México se ha colgado estos pasados días la medalla de bronce en el Final Six de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol celebrado en República Dominicana, segunda medalla de la historia para México en dicho certamen tras la plata en el 2021 y que llegó tras derrotar a Puerto Rico (3-1). Un triunfo fraguado en buena medida por la soberbia actuación una vez más del fichaje estrella del Avarca de Menorca 2024-25, la atacante-receptora, Grecia Castro, un fichaje avanzado en su día por «Es Diari» y que llegará al Pavelló Municipal de Ciutadella para ser la líder en anotación y terminar de dar ese paso adelante en determinación que les ha faltado a las de Bep Llorens para –pese a su brillante temporada– terminar por hacer con un gran título nacional.

Este rol del que goza con la selección de México, Grecia Castro, de líder de equipo y de jugadora que no se arruga en los momentos decisivos y aparece cuando más se la necesita para hacer temblar la pista, es para lo que se la ha fichado en Ciutadella, factor diferencial el curso pasado ante el CV Gran Canaria, que sí tuvo en Sulién Matienzo misma a la jugadora resolutiva en ataque que echó en falta el Avarca. Y Castro, en declaraciones a este diario mientras sigue concentrada con su combinado mexicano, señala que tiene claro a lo que viene al cuadro ciutadellenc, sin preocuparle en absoluta y muy segura de sí misma este fichaje, en buena medida, avalado por la colocadora titular del Avarca, su compatriota, Ivone Martínez, renovada por dos temporadas.

Convencida de sí misma

Castro es sabedora a la perfección que llega a la Isla como un fichaje del que se espera mucho en ataque y determinación. «Sí, soy muy consciente de eso y sé que no se arrepentirán» exclama, sobre su incorporación y señalando el por qué de aceptar Menorca. «Saber que es buen club, que ha conseguido muy buenos resultados y en base a eso, saber que puedo desarrollarme aún más», detalla, reconociendo que estar Ivone ha sido importante. «Claro que sí. Principalmente le pregunté cómo es el club en general, el ‘staff’ y las chicas; me dio respuestas que yo esperaba y entraban en las cosas que quiero para estar. Sé que el club está a tu disposición siempre, es una familia y sé que es una ciudad pequeña y muy visitada», dice del CVC y de Ciutadella. «Ysé que es muy buena afición, muy ilusionada estoy».

Grecia Castro evidentemente ya ha tenido ocasión de hablar varias veces con Llorens, que le ha dicho «qué le parezco como jugadora y que encajaría muy bien en su equipo, tanto en lo personal como en nivel de juego», prosigue, viéndose la mexicana, «responsable, constante, tranquila, que transmito confianza y aguerrida. Espero aportar lo que realmente soy», reitera ante un papel de capitanear un equipo en anotación, «que no es nuevo para mí. No me asusta, sé de lo que soy capaz y sí, lo será, hay que pensar en grande», cierra, preguntada por si será el año de lograr un título tras quedar cerca últimamente.