Primer partido del curso 2024-25 en Ciutadella saldado con triunfo para el Avarca de Menorca, que tuvo que sufrir y mucho para superar a un Madrid sólido y con un gran físico (3-1). Una Jimena espléndida (24 puntos) y la entrada de Castro, letales, cuando, al fin, se pudo contar con Ivone Martínez de inicio por vez primera y con Zoí Mavrommatis por Castro, arrancando nivelada la contienda 6-6.

El Madrid tenía poco que perder en el ‘poli’ y tuteaba al campeón de Supercopa, que se mostraba muy espeso en recepción y poco fluido en ataque, lo que paró Bep Llorens (6-9). Las madrileñas se gustaban y McArthur inquietaba, en las que tan solo Jimena mostraba destellos de ataque (9-10). La gallega igualaba a 11 y Zoí adelantaba al Avarca 13-12. Las cosas se equilibraban en el Pavelló pero el Madrid no quería dejar perder la ocasión de entrar el miedo a las insulares (15-15). Entraba Ribot al saque y el set entraba a un incierto desenlace y con Avarca incómodo atrás (17-16). Las madrileñas lo peleaban todo pero Fortuna hacía temblar el suelo, lo que paraba David Sánchez con el 18-16.

Era el momento de las valientes y conectaban Ivone y Jiménez para el 20-17. El Madrid se iba del partido y lo detenía de nuevo Sánchez, viendo la primera contienda ya muy de cara para el cuadro bermellón (21-17). Al final y pese a los intentos de las visitantes Fatu y Riveiro– con Marina Saucedo en pista para temas de contención–, se pasó del 22-19 al 25-19, con Alba Carmona también en pista con su saque letal y decisivo.

De nuevo con Castro sentada, Madrid volvía a la carga como en el arranque del primer set para el 3-7 que paraba rápidamente Llorens, al que no le gustaba lo que veía, creciéndose las oponentes. Inquietaba el 5-10 madrileño pero reaccionaba Avarca por medio de Zoí y Jimena, ante un rival muy incómodo y peleón. No era la mejor versión local (8-10) ante un cuadro visitante que lo levantaba todo ayer en el Pavelló, no mostrándose como un recién ascendido.

Se desquiciaban las locales con el 10-14 y caía una tarjeta amarilla por banda. Volvían a pista Carmona y Saucedo y Zoí pedía balones en la red (13-15). Amaral quería fiesta y los nervios afloraban en la pista, con el arbitraje que no acertaba en alguna decisión. Llorens paraba el caos con el 13-18 y Zoí empujaba a las suyas 15-18. Jiménez y Carmona ponían el muro con 17-19 y Sánchez reunía a las suyas. Antonela no estaba fina y la enviaba fuera para el 17-21 y McArthur se agrandaba en la red con el 18-23. Le entraba el miedo al Madrid con 21-23 y Fortuna en el servicio pero Fatu anotaba el 21-24.

Grecia Castro en la pista

Daba entrada Llorens al fichaje de México por Zoí para intentar remediar el 1-1 desde la recepción. Mejoraban las cosas en cuanto a solidez y menor error de las locales, que se iban 8-4, parándolo Sánchez. El Avarca mostraba otra cara (11-4) y el Madrid buscaba soluciones en el banquillo. Jimena sacaba su orgullo y las locales maniataban al rival (13-5), en un set que nada tenía que ver al primero y menos todavía al segundo.

Al Madrid le costaba una eternidad recibir (16-9) y tímidamente reaccionaban las visitantes, de nuevo espesas (17-14) ante una Fatu lanzada delante. Especulaban las locales con el electrónico y las madrileñas se aprovechaban de la pájara local. La conexión mexicana se dejaba ver y el tercer set parecía bermellón, con Castro en el servicio (21-17). Sánchez agotaba su segundo tiempo muerto con 23-18 aunque al final, 25-18, con el mejor set y el más contundente de las de Llorens. Mismas protagonistas locales para intentar cerrar el primer triunfo menorquín del curso. Castro se ponía el ‘mono’ de estrella pero las locales volvían a las andadas (4-7). Bloqueaban Jiménez y Jimena para aplacar el ímpetu peninsular (9-8) pero Avarca no lograba despegar para cerrar la contienda (14-13). Castro volvía a dar señales de vida e Ivone, aún cogiendo ritmo, fintaba para mantener la renta mínima.

Con 18-18, set en un pañuelo y sin acabar de convencer Avarca, ante un Madrid crecido. Castro instalaba el 20-18 pero Llorens volvía a parar el partido (21-20). Anotaba Fortuna desde atrás y en 22-20 entraba Saucedo. Amaral se anotaba un ‘puntazo’ para el 23-21. Anotaba Madrid (23-23) con saque en la red de Ribas y lo detenía Llorens. Ribas la enviaba fuera presionada por el público (24-23), penalti de Fortuna y victoria final (25-23) y 3-1 local.