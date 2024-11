Victoria de un enorme peso clasificatorio y mental la lograda este sábado por la noche el Avarca de Menorca, que recibía a un Emevé Lugo de la ex capitana local, Maira Westergaard, que llegaba de abatir al campeón Hidramar Gran Canaria (3-2) y que acabó cayendo 3-0 en el Pavelló Municipal de Ciutadella. Victoria contundente, sin fricciones e incluso con Bep Llorens dando descansos a jugadores clave como Jimena Gayoso o Ivone Martínez, ayer muy bien suplidas al final por Marina Saucedo y Zoí Mavrommatis.

No eran ni las 20:30h y el público ya dejaba sus sillones. Arrancaba con el equipo de gala el Avarca pero delante tenían a una Alejandra Pérez crecida por ‘cuatro’ y que mantuvo a las suyas, pese al 18-13. Las insulares dominaban pero no cerraban el set y un bloqueo de Montoro era el inquietante 19-18 que paraba Llorens. Pérez ponía el 19-21 con una gran finta y un bloqueo– ya con la local Zoí en pista a modo de veterana–, pero Grecia Castro no estaba para especulaciones y sellaba el triunfo en el primer set, secundada por Carla Jiménez y Marcela Amaral (25-23).

Una manga muy plácida

Las gallegas habían logrado, al menos, entrar el miedo en el cuerpo a las menorquinas, a las que les tocaba dar un paso adelante y ajustarse, tras sufrir en la rotación con Pérez. Sin embargo, el segundo set de este encuentro fue del todo de color bermellón, con un Emevé Lugo claramente superado, como muestra el parcial final de 25-12. Ya desde un principio las ventajas eran claras de 9-5 o 12-7, que llevaron al técnico visitante, Higinio Artiles, a parar la sangría menorquina. Llorens aprovechaba para instaurar el doble cambio, sentando a Jimena e Ivone y dando entrada a Marina Saucedo y a Zoí. Y le salió perfecta esta búsqueda de chispa en la pista.

Foto: Mari Coll

El 16-9 ya mostraba muy a las claras que el dominio local era total y el público se lo pasaba en grande, aprovechando las locales para ser duras en el saque, como las gallegas en el primer set. Jiménez era la reina de la red y el 20-9 local daba paso al definitivo 2-0 en el electrónico del ‘poli’, con todo de cara para sumar los tres puntos en casa.

Cerrándose el segundo acto con una finta de la prometedora Zoí, el tercer y definitivo set empezó de nuevo nivelado y el Lugo no daba el brazo a torcer, como reflejaba el 10-10, jugándose de tu a tu y con Jimena e Ivone en el banco. Era cuando aparecía, en los momentos delicados para los que se la ha fichado, Castro, que ponía el 12-10 que paraba Artiles desde la banda.

Zoí pedía balones crecida ante la muralla gallega y Jiménez en el remate corto y rápido noqueaba al rival, que era rematado por Lídia Gómez, con dos saques directos (19-14). Al final, una finta de Amaral y la vuelta de Jimena hacían el resto, hasta el definitivo 25-18 y el 3-0 en el luminoso del Pavelló ciutadellenc.