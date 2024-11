Contundente derrota anoche del Avarca de Menorca en su lucha por arrebatar el liderato a un Heidelberg que se mostró superior, muy duro en ataque y sin apenas fricciones ante un cuadro local superado y en el que tan solo Grecia Castro puso una cierta resistencia real en ataque. Bep Llorens dio entrada de inicio a la argentina Fortuna, resguardada el miércoles en Europa, añadido a la contractura lumbar que había sufrido por la mañana, Zoí Mavrommatis.

Empezó con un duro 1-5 la contienda, con el líder bloqueando todo y Castro dando la cara en las locales. La envergadura visitante se imponía en el bloqueo (4-8) y una ex local, Hiruela, lastimaba al Avarca, con el partido que se nivelaba 12-12. Segovia volvía a estirar 11-14 a las suyas y lo paraba el técnico local, viendo como las suyas sufrían atrás ante la intensidad visitante en el saque. Llorens entraba a Carmona por una desconocida Jimena (12-16) y Castro desde atrás acortaba al 16-17. Un gran bloqueo de Fortuna empataba a 17 y Santi Guerra lo paraba en el Pavelló. Todo por decidir en un gran primer set.

Con 19-19 y espadas en alto, Castro asumía galones en el ataque local igualando a 20 pero Jimena erraba de nuevo su servicio. La mexicana quería balones (21-21) pero también fallaba su saque (21-22). Amaral igualaba de nuevo a 22 en este duelo de titanes y Llorens paraba el 22-23. Una finta de Jiménez nivelaba a 23 e Ivone fallaba el enésimo saque local (23-24), para acabar cediendo 23-25 y el 0-1 del líder. Tocaba reaccionar. Tras un pequeño ‘rifi rafe’ entre técnicos con amarilla para ambos, el Heidelberg seguía a las suyas pero el Avarca no mejoraba en el servicio y 3-3. Tan solo Castro aportaba en ataque (4-5) y sufrían las locales (7-9), ante un líder que demostraba el por qué de su privilegiado puesto. Avarca necesitaba a una Jimena desconocida y el rival mantenía la mínima ventaja (10-12). Amaral ‘aparecía’ en el bloqueo y Castro empataba.

Crecía en intensidad el ambiente en el ‘poli’ pero Avarca no lograba adelantarse (12-15) y Medina obligaba a Llorens a detener el encuentro, con un Heidelberg muy duro en ataque. El set cogía el camino del primer set y una falta de entendimiento en la recepción era el preocupante ya 13-17. Mal pintaban las cosas en el Pavelló pero estaba Castro, para el 16-17 que no gustaba al técnico canario. Vilvert lastimaba a las locales a una pierna y volvía a irse el líder (16-19).

Faltaba dar una marcha más las locales si se quería inquietar al Heidelberg. Jimena puntuaba al fin por ‘cuatro’ pero Hernández la devolvía (17-20). La gallega local se enchufaba y entraba Saucedo para el servicio. Con un 19-21 e Hiruela al saque, puntuaban Fortuna y una espléndida Castro (21-21). Un ‘out’ de Hiruela ponía por vez primera por delante a Avarca 22-21 y lo paraba Guerra, con Jimena al saque. Empate a 22, Amaral adelantaba 23-22, Segovia la devolvía 23-23 y volvía a ponerse a balón de set 23-24 el Heidelberg. Tras tiempo de Llorens, 23-25 y 0-2 rival.

Complicado panorama

Hernández en la red situaba ya el 1-3 y mucho debía cambiar todo en el ‘poli’, con un Heidelberg superior. No andaban finas las locales (3-5) y las de Santi Guerra estaban crecidas ante el segundo en la tabla (6-8). Llorens ponía el doble cambio con Saucedo y Carmona pero Hiruela se crecía por ‘cuatro’ con el 7-10. Lo intentaba Avarca pero seguía faltando una marcha más y una mejora en el servicio (8-11). Volvía la diferencia visitante en el ecuador del set y Medina era un martillo en la red (9-12). Incluso Castro parecía humana y lo paraba Llorens (9-13). Querer y no poder local y punto directo de Hernández. El set y el dominio eran del todo locales y Avarca estaba aturdido (9-15). Volvía Jimena (10-16) pero a Heidelberg le salía todo y se mostraba muy superior (11-17). Segovia era un obús en Ciutadella y ni Ribot la detenía. Jimena la enviaba fuera arriesgando en el saque (13-19) y Llorens reunía a las suyas, ante un imposible ya parecía. Seguían intentándolo las locales (15-20) a través del juego rápido con Jiménez pero Heidelberg estaba inmenso en la red y no quería sorpresas de última hora. Vino y se fue más líder, con un cómodo 0-3, tras el arreón local 20-25, tirando de corazón y orgullo.