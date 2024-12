Nada más finalizar la contienda, Llorens atendió a este diario. «Supersatisfecho de esta eliminatoria, ganando los dos partidos. Nuestra capacidad defensiva igualó el marcador, para pasar a dominar y cerrar la eliminatoria por la vía rápida», se felicitaba el técnico. «Luego es difícil mantenerte una vez lo has logrado y a pesar de todo nos lo llevamos, otro 1-3 y jugando todas», valoraba, insistiendo en sentirse Llorens, «muy contento de pasar una eliminatoria que hacía doce años que no pasábamos y creo que desde el 2014 que un equipo español –Logroño– no pasaba esta fase», cerró.