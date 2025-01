La expedición del Avarca de Menorca ha dormido ya esta noche en Barcelona y a primera hora de esta mañana ha salido ya en dirección a Malta, para luego emprender una hora más de viaje en bus hasta la ciudad de Blaj, donde mañana por la noche las menorquina intentarán remontar un utópico 0-3 en contra recibido en la ida en el Pavelló ante el Voley Alba Blaj de Rumanía.

Después de hacer los deberes el sábado en Liga Iberdrola ante el CVB Barça el Avarca ha pasado noche en Barcelona– donde se desplazó ayer a la tarde– y esta tarde tiene previsto ya entrenarse en el Alba Blaj Arena, pabellón del encuentro de vuelta de la CEV Volleyball Cup. Una expedición que salió de Menorca ayer con las ausencias de la mexicana Grecia Castro– que no se ha recuperado de la gripe y ya no jugó el sábado– y Veronika Jandová, que no puede jugar en Europa tras haberlo hecho ya en Montenegro.