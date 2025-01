La factoría del Club Voleibol Ciutadella sigue exportando talento fuera del Pavelló Municipal de Ciutadella y una de las últimas en salir ha sido Georgina Marquès, que mientras estudia en su primer año como fisioterapeuta en Catalunya, ha fichado este curso 2024-25 por el Volei Manresa, ciudad donde vive y donde juega en la Segunda Catalana.

«No quería dejar de jugar evidentemente y a la vez quería ir a un club importante o con varias categorías superiores para ir subiendo pero no encontré nada cerca. Tuve al CV Sant Cugat y me motivaba pero está muy lejos para mí de donde resido», explicaba ayer Marquès. Si bien su desafío no es llegar a la Liga Iberdrola– aunque tampoco no descarta nada en esta vida–, la ciutadellenca buscaba jugar esta temporada, «al menos en Primera Nacional o Superliga 2 pero no se ha dado, sobre todo por las distancias desde mi actual ciudad», lamenta Marquès, que juega de líbero en el Manresa.

«Sé que este año a nivel de crecimiento probablemente no será el mejor para mí pero al menos juego al voleibol y de cara al día de mañana sí me plantearé seriamente dar un salto cualitativo», abunda la menorquina del CV Ciutadella, que echa en falta, «un punto más de competición donde estoy jugando ahora», cierra.