No hubo sorpresas ni resaca europea y el Avarca de Menorca ha vencido y convencido esta tarde en la pista del Arenal Emevé de Lugo (0-3). Las menorquinas han sido infinitamente superiores y Bep Llorens ha podido incluso rotar a las suyas, que siguen intratables en el segundo puesto liguero.

Llorens ha recuperado a Castro, que no estuvo en Rumanía por gripe, y no ha contado con Jandová, dejando a la joven Zoí de titular, en detrimento de Fortuna. Delante, un equipo de Higinio Artiles muy tocado por las bajas, con la última de su líbero, Otero, junto a Montoro y a Jiménez, que no están al cien por cien.

El Avarca ha bloqueado con fuerza en el arranque (3-6), pero un animado Emevé se ha adelantado en el marcador 10-7, mediante la exMenorca, Westergaard, lo que ha llevado a Llorens a parar el partido. Talita y Ndoye han mantenido a las suyas en la red (11-9), y el Emevé se ha crecido en el bloqueo para el inquietante 14-9. Llorens ha dado entrada a Fortuna por una Castro apagada y, con Jimena en el saque, han acortado distancias a 15-14. Se ha notado la entrada a pista de Fortuna por ‘cuatro’ y Jimena ha brillado en su tierra (17-17). Jiménez ha adelantado al Avarca en el bloqueo y Artiles ha pedido tiempo muerto con 19-20, con todo por decidir. La central catalana ha seguido dominando en la red y ha encarrilado el set (19-23), antes de otro tiempo local, en plena desconexión del equipo gallego. Giorgi ha bloqueado a Jiménez (21-23), pero no ha podido con Zoí, hasta el 22-25 de Amaral, con Saucedo en el servicio.

Con la directa puesta

Tras un equilibrado primer set y con la local Montoro de vuelta a las pistas, Llorens ha mantenido a Fortuna en pista por Castro. La igualdad inicial (3-5) ha dado paso a un dominio claro del Avarca, con Zoí destacando en el uno contra uno, como ya mostró en Blaj, y creciendo ante su exequipo (4-8). La imprecisión se ha apoderado del Emevé y Artiles ha reunido a las suyas para intentar no despegarse de un Avarca más decidido, con un saque demoledor. La opuesta gallega del Avarca se ha lucido y Amaral ha mantenido la brecha, con el 5-10. El Emevé, consciente de lo que se jugaba contra el segundo clasificado, ha intentado recortar distancias (6-13). Fortuna ha hecho de las suyas en Lugo, y el equipo local no ha sido el mismo del arranque del encuentro, mientras el Avarca se iba al 6-14, en una rotación que se les ha atragantado. Ambos equipos han defendido con intensidad, pero la calidad menorquina ha hecho mella, alcanzando un casi definitivo 8-17. El set ha sido un paseo militar para el Avarca, con el Emevé bloqueado en ataque, demasiado previsible (8-18). Saucedo, Gómez como líbero y Carmona han entrado en pista con el set ya asegurado (11-21). Finalmente, sin apenas sufrimiento para las insulares, Ribot también ha entrado en pista para cerrar el set con un contundente 12-25.

Todo bajo control

El panorama debía cambiar mucho en Lugo para que el Avarca no se llevase los tres puntos. Una finta larga de Amaral ha puesto el 5-9, con un Avarca que quería cerrar el partido rápidamente y volver al hotel. Fortuna ha sido la mejor esta tarde, aunque Artiles no quería rendirse (6-12). El ataque insular ha sido demoledor y Llorens ha ido rotando su banquillo, con Ribot y Saucedo en el parquet.

Jimena se ha lucido ante sus paisanos para el 9-16, en pleno vendaval ofensivo de las menorquinas. En este momento, Llorens ha vuelto a dar entrada a una Castro mermada físicamente, por Fortuna (10-17). A pesar de algunos destellos del Emevé, la superioridad ciutadellenca ha sido absoluta. Carmona ha regresado a pista para ayudar a cerrar el partido (12-18). Zoí, una de las más en forma del Avarca, ha seguido acertada con su remate corto, y Castro ha puesto el 15-20, pese al ímpetu local. Emevé ha dado su último arreón y Jimena ha vuelto a pista en el 17-21, con Castro anotándose medio set, aunque el 22-23 ha obligado a Llorens a pedir tiempo muerto. Al final, un contundente 0-3, con el definitivo 23-25, ha sellado una superioridad total de las menorquinas.